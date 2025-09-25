Ez lehet a fenntartható gazdálkodás jövője – forradalmi agrárinnováció indul Debrecenben

Forradalmi mezőgazdasági innováció: világszínvonalú precíziós felvételező és beavatkozó rendszer, valamint az ültetés és vetés automatizálásának jövőjét képviselő terepi robot is üzembe áll a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén. A szerdán bemutatott új eszközöket a Vidékfejlesztési Program keretében megvalósult projektje részeként szerezte be az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság – olvasható az unideb.hu-n.

Mezőgazdasági innováció a Debreceni Egyetemen: világszínvonalú rendszer és terepi robot is üzembe áll

Forrás: unideb.hu

Új szintre emelik a fenntartható gazdálkodást a Debreceni Egyetemen

Saját, napelemes energiaellátással, pótkocsira telepítve, szigetüzemű módban is működőképes, így a villamos-, adat- és telekommunikációs hálózatoktól távoli területeken is alkalmazható az a precíziós felvételező és beavatkozó rendszer, amit szerdán mutattak be a Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén. A berendezés egyike azon eszközöknek, melyeket a Széchenyi 2020 programban, a Bemutató üzemek támogatása a Debreceni Egyetemen című, 3484991808 azonosítószámú projekt keretében elnyert 990 millió forint vissza nem térítendő támogatásból szerzett be az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság.

A szerdai projektzáró rendezvényen Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, az AKIT főigazgatója ismertette a további fejlesztéseket is.

Beszereztünk egy robotot is, ami szintén szolgálja a termesztés mellett a hallgatók képzését is. Ez egy teljesen napelemes, autonóm mezőgazdasági robot, ami GPS-alapú irányítással 2,5 centiméteres pontossággal veti a magokat, majd ugyanazzal a precizitással távolítja el a gyomokat, garantálva az egyenletes növénynövekedést és a magas hozamot. Könnyű, környezetbarát kialakítása kíméli a talajt, önálló működésével pedig új szintre emeli a fenntartható gazdálkodást

– sorolta Harsányi Endre.

A Debreceni Egyetem Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telepén mutatták be a precíziós felvételező és beavatkozó rendszert

Forrás: unideb.hu

Az energiahatékonyság jegyében a meglévő napelemes rendszert is bővítették a látóképi telepen 50-ről 75 KW-ra, aminek köszönhetően az öntözéshez használt szivattyúk működtetésében tízmillió forintos nagyságrendű megtakarítással számolnak.

Napelemrendszert telepítettek az AKIT Nyíregyházi Kutatóintézetének épületére is, így a számítások szerint a két telephelyen évente 15-20 millió forint lehet a megtakarítás.

A pályázati fejlesztések az egyetem debreceni, Böszörményi úti campusát is érintik, ahol egy modern élelmiszerfeldolgozó és -csomagoló bemutatóüzemet alakítottak ki. A létesítmény nemcsak a legkorszerűbb technológiákat mutatja be, hanem az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság terményeinek feldolgozását és csomagolását is lehetővé teszi.