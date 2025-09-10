Nagy munkába fognak az egyik debreceni csomópontnál, a buszokat is elterelik onnan

Ideiglenesen áthelyeznek egy buszmegállót Debrecenben: ahogy arról korábban már beszámoltunk, hogy komoly munkálatok zajlanak a Kölcsey Központ környékén, amelyek miatt forgalomkorlátozások is nehezítik a közlekedők dolgát. A helyzet miatt szerdán a DKV Zrt. egy közleményt is kiadott, amelyből kiderült, több debreceni helyi járat menetrendje is módosul a munkálatok ideje alatt.

Ideiglenesen áthelyeznek egy buszmegállót Debrecenben, a Kölcsey Központnál

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A munkálatok miatt áthelyeznek egy buszmegállót

A közlemény szerint szeptember 12-én, pénteken reggel 8 órától várhatóan szeptember 13. szombat 15 óráig a Rákóczi utca irányában található, Kölcsey Központ (Hunyadi János utca) elnevezésű autóbusz-megállóhelyet lezárják. A 11, 14Y, 15, 15H, 15Y, 15YH, 24, 24Y, 43 és 93-as járatok ezért nem a megszokott helyen, hanem egy 200 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban állnak majd meg.

