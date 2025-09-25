Látványos videón, ahogy felépül Magyarország történetének legmodernebb gyára, a BMW!

Egy új időszámítás kezdete lesz szeptember 26. - írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hivatalosan is megnyílik ugyanis a debreceni BMW-gyár. Az elmúlt 3 évben hatalmas fejlődésen ment át a terület és a hozzá tartozó infrastruktúra is. Hogy mennyire jelentős a változás, azt egy videóban is szemlélteti a honatya.

Pénteken megnyílik a debreceni BMW-gyár

Forrás: Facebook/BMW Group Gyár Debrecen

A videót itt tudjátok megnézni:

Barcsa Lajos a kezdetekről emlékezett meg

Így este kicsit nosztalgiázva, a 2018-as tárgyalásokon vagy az egykor még üresen álló területen készült képeket nézegetve azon gondolkodom, milyen megtisztelő érzés, hogy az első pillanattól kezdve itt lehettem, és részese lehettem ennek a történelmi jelentőségű projektnek. Az akkori tárgyalódelegációból ma már csak kevesen vagyunk jelen, és ez még különlegesebbé teszi számomra a holnapi napot

- írja csütörtöki bejegyzésében az alpolgármester.

A BMW-gyár területe 2021-ben

Forrás: Facebook/Barcsa Lajos

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A debreceni BMW-gyár első modellje az iX3 lesz

Szeptember 5-én mutatták be az új modellt Münchenben, amelyet már Magyarországon is elő lehet rendelni. Hogy hogy néz ki az új modell, illetve, hogy mennyiért lehet előrendelni, megtudhatjátok az alábbi gyűjtőcikkből: