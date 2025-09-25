szeptember 25., csütörtök

BMW

1 órája

Látványos videón, ahogy felépül Magyarország történetének legmodernebb gyára, a BMW!

Címkék#BMW Group Gyár Debrecen#debrecen#építés

Mutatjuk a videót! Pénteken hivatalosan is megnyílik a debreceni BMW-gyár.

Haon.hu

Egy új időszámítás kezdete lesz szeptember 26. - írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hivatalosan is megnyílik ugyanis a debreceni BMW-gyár. Az elmúlt 3 évben hatalmas fejlődésen ment át a terület és a hozzá tartozó infrastruktúra is. Hogy mennyire jelentős a változás, azt egy videóban is szemlélteti a honatya. 

Pénteken megnyílik a debreceni BMW-gyár
Forrás: Facebook/BMW Group Gyár Debrecen
Forrás: Facebook/BMW Group Gyár Debrecen

A videót itt tudjátok megnézni:

Barcsa Lajos a kezdetekről emlékezett meg

Így este kicsit nosztalgiázva, a 2018-as tárgyalásokon vagy az egykor még üresen álló területen készült képeket nézegetve azon gondolkodom, milyen megtisztelő érzés, hogy az első pillanattól kezdve itt lehettem, és részese lehettem ennek a történelmi jelentőségű projektnek. Az akkori tárgyalódelegációból ma már csak kevesen vagyunk jelen, és ez még különlegesebbé teszi számomra a holnapi napot

- írja csütörtöki bejegyzésében az alpolgármester.

A BMW-gyár területe 2021-ben
Forrás: Facebook/Barcsa Lajos

A debreceni BMW-gyár első modellje az iX3 lesz

Szeptember 5-én mutatták be az új modellt Münchenben, amelyet már Magyarországon is elő lehet rendelni. Hogy hogy néz ki az új modell, illetve, hogy mennyiért lehet előrendelni, megtudhatjátok az alábbi gyűjtőcikkből:

