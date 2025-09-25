1 órája
Látványos videón, ahogy felépül Magyarország történetének legmodernebb gyára, a BMW!
Mutatjuk a videót! Pénteken hivatalosan is megnyílik a debreceni BMW-gyár.
Egy új időszámítás kezdete lesz szeptember 26. - írja csütörtökön közösségi oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. Hivatalosan is megnyílik ugyanis a debreceni BMW-gyár. Az elmúlt 3 évben hatalmas fejlődésen ment át a terület és a hozzá tartozó infrastruktúra is. Hogy mennyire jelentős a változás, azt egy videóban is szemlélteti a honatya.
A videót itt tudjátok megnézni:
Barcsa Lajos a kezdetekről emlékezett meg
Így este kicsit nosztalgiázva, a 2018-as tárgyalásokon vagy az egykor még üresen álló területen készült képeket nézegetve azon gondolkodom, milyen megtisztelő érzés, hogy az első pillanattól kezdve itt lehettem, és részese lehettem ennek a történelmi jelentőségű projektnek. Az akkori tárgyalódelegációból ma már csak kevesen vagyunk jelen, és ez még különlegesebbé teszi számomra a holnapi napot
- írja csütörtöki bejegyzésében az alpolgármester.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A debreceni BMW-gyár első modellje az iX3 lesz
Szeptember 5-én mutatták be az új modellt Münchenben, amelyet már Magyarországon is elő lehet rendelni. Hogy hogy néz ki az új modell, illetve, hogy mennyiért lehet előrendelni, megtudhatjátok az alábbi gyűjtőcikkből:
Minden részlet egy helyen: napokon belül megnyitja kapuit a debreceni BMW-gyár!
Ajánljuk még:
Nem hiszed el, milyen régi tárgyat élesztettek újra a Nagytemplomban – fotókkal, videóval
Halálos baleset Vámospércsnél: Újszülött gyermekéhez sietett, végül két ember halálát okozta az ittas nyíracsádi férfi – fotókkal, videóval