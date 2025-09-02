Ezek a legjobb nyárvégi ajánlatok! Mutatjuk, hova és mennyiből repülhetünk ősszel Debrecenből!

Véget ért a nyár, legalábbis az utolsó nyári hónap. Bizonyára vannak olyanok, akik szerettek volna idén elutazni külföldre, de valamiért nem úgy alakultak a dolgok, hogy ezt megtehessék. Legutóbb Szántai Judit utazásszervezővel a legjobb last minute ajánlatokról beszélgettünk, most pedig arra voltunk kíváncsiak, melyek a legjobb őszi ajánlatok Debrecenből repülővel.

Ciprus ősszel is népszerű a magyarok körében

Forrás: Napló-archív

Legjobb őszi ajánlatok Debrecenből repülővel

Néhány hete konstatáltuk, melyek a legnépszerűbb úti célok Debrecenből repülővel; Albánia, Törökország, Barcelona és Ciprus, ha a debreceni repülőtérről indulunk. De sokan Budapestről is utaznak, akár: Zákinthoszra, Rodoszra, Lefkádába, illetve a Kanári-szigetekre. De vajon ősszel hova érdemes menni és mennyiért Debrecenből? – erre kerestük a választ. Szántai Judit kiemelte, Ciprusra szeptember végéig biztosan, hogy utazhatunk (6 éjszaka), és nem is akármennyiért: 270 ezer forint! Ebben benne van a repjegy, a transzfer, szállás, alapellátás. Ez azért jóval olcsóbb, mint pár héttel korábban. De nem kell aggódni az időjárás miatt, hiszen szeptemberben még 28-30 fok körüli maximumokat lehet mérni.

Tunéziában is nyugodt szívvel gondolkodhatunk, oda mindösszesen 170 ezerből kijövünk, és ugyanúgy a nyárba utazunk, mint például Törökországnál. Utóbbira még október 1-jére is foglalhatunk, ha esetleg a szeptemberünk túl zsúfolt lenne. És nagyon jó áron, 200 ezer forinttól már elérhető. De természetesen van ennél feljebb is az összeg, attól függ, kinek/milyen igényei vannak

– mondta.

Egy pizzázás Rómában?

A debreceni utazásszervező megjegyezte, ha valaki nem feltétlenül debreceni indulásban gondolkodik, annak van egy nagyon jó ajánlata.

Ősszel a Kanári-szigetek nagyon népszerű, akár Tenerife, és fejenként 300 ezerben sincs. Ugye az említett desztináció egész évben csodálatos élményt nyújt azoknak, akik a nyarat szeretik. Itt örök nyár van

– húzta alá Szántai Judit, hozzátette: ugyanígy tud Egyiptomról vélekedni. Novemberben 200 ezer forintból elutazhatunk a sivatagokba, ahol ennyiért az ellátás is adott, ami nem akármilyen!