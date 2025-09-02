48 perce
Ezek a legjobb nyárvégi ajánlatok! Mutatjuk, hova és mennyiből repülhetünk ősszel Debrecenből!
Nincs késő, ülj repülőre pár heten belül! Utánajártunk, melyek a legjobb őszi ajánlatok Debrecenből repülővel, a válaszadásban Szántai Judit utazásszervező volt a Haon segítségére.
Véget ért a nyár, legalábbis az utolsó nyári hónap. Bizonyára vannak olyanok, akik szerettek volna idén elutazni külföldre, de valamiért nem úgy alakultak a dolgok, hogy ezt megtehessék. Legutóbb Szántai Judit utazásszervezővel a legjobb last minute ajánlatokról beszélgettünk, most pedig arra voltunk kíváncsiak, melyek a legjobb őszi ajánlatok Debrecenből repülővel.
Néhány hete konstatáltuk, melyek a legnépszerűbb úti célok Debrecenből repülővel; Albánia, Törökország, Barcelona és Ciprus, ha a debreceni repülőtérről indulunk. De sokan Budapestről is utaznak, akár: Zákinthoszra, Rodoszra, Lefkádába, illetve a Kanári-szigetekre. De vajon ősszel hova érdemes menni és mennyiért Debrecenből? – erre kerestük a választ. Szántai Judit kiemelte, Ciprusra szeptember végéig biztosan, hogy utazhatunk (6 éjszaka), és nem is akármennyiért: 270 ezer forint! Ebben benne van a repjegy, a transzfer, szállás, alapellátás. Ez azért jóval olcsóbb, mint pár héttel korábban. De nem kell aggódni az időjárás miatt, hiszen szeptemberben még 28-30 fok körüli maximumokat lehet mérni.
Tunéziában is nyugodt szívvel gondolkodhatunk, oda mindösszesen 170 ezerből kijövünk, és ugyanúgy a nyárba utazunk, mint például Törökországnál. Utóbbira még október 1-jére is foglalhatunk, ha esetleg a szeptemberünk túl zsúfolt lenne. És nagyon jó áron, 200 ezer forinttól már elérhető. De természetesen van ennél feljebb is az összeg, attól függ, kinek/milyen igényei vannak
– mondta.
Egy pizzázás Rómában?
A debreceni utazásszervező megjegyezte, ha valaki nem feltétlenül debreceni indulásban gondolkodik, annak van egy nagyon jó ajánlata.
Ősszel a Kanári-szigetek nagyon népszerű, akár Tenerife, és fejenként 300 ezerben sincs. Ugye az említett desztináció egész évben csodálatos élményt nyújt azoknak, akik a nyarat szeretik. Itt örök nyár van
– húzta alá Szántai Judit, hozzátette: ugyanígy tud Egyiptomról vélekedni. Novemberben 200 ezer forintból elutazhatunk a sivatagokba, ahol ennyiért az ellátás is adott, ami nem akármilyen!
Persze ősszel népszerűek a néhány napos kiruccanások, városnézések is. Akár egy: pizzázás Rómában?
Négy nap, három éjszaka, repjegy, szállás, poggyász stb. 350 ezer forintért. De Máltára is kiugorhatunk december 4. és 7. között: 250 ezerből! De ilyenkor már érdemes elgondolkodni a decemberen. Tudom, ez még nagyon távlati, de hamar eljön, és szuper ajánlatok vannak: 4 nap, 3 éjszaka, alapellátással már mehetünk is adventezni Rómába: 240-ből. Továbbá a Magas-Tátra is közkedvelt a téli időszakban is, 100 ezer forint környékén máris élményekkel gazdagodhatunk
– nyomatékosította Szántai Judit.
A végére tökéletesen körvonalazódott, hogy idén nagyon élte világát a last minute. Nagyon sokan jöttek azzal az irodába, hogy még az adott hónapban szeretnének utazni, vagy akár pár nap múlva. Szóval szépen elvitték a maradék utakat, nem volt gond ebből sem
– fogalmazott arra a kérdésünkre, hogy miként értékelni a 2025-ös nyarat foglalások szempontjából.
