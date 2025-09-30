1 órája
Ismét bizonyítottak a debreceniek! Szívmelengető, hogyan siettek egy édesanya segítségére!
Nem milliomos, nem is „jól menő vállalkozó” volt a nap hőse. Célba ért a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban közzétett segítségkérés.
Újabb szívmelengető történet jelent meg nemrégiben a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: az egyik tag korábbi bejegyzésének hála egy nehéz anyagi helyzetben lévő család segítségére siettek önzetlen idegenek. Mint kiderült, a családnak egy használt mosógépre és egy csaptelepre lett volna szüksége, azonban az emberi szolidaritásnak és összefogásnak hála, ennél jóval többet kaptak.
A segítségkérő bejegyzésből egyébként már korán kiderült, nem pusztán anyagi nehézségekkel küzd a család: az édesanya már elmúlt 60 éves, lánya ráadásul hallássérült is, csökkent munkaképességű.
Ismét bizonyított Debrecen: ahol a szükség, ott kell segítség!
A debreceni nő felhívásra többen is megmozdultak, a kommentek között ki-ki lehetőségéhez mérten szintén felajánlotta segítségét: ruhával, alapélelmiszerekkel is a nehéz helyzetben lévő család segítségére siettek.
A jelentkezők között akadt ráadásul egy önzetlen idegen is, aki vállalta egy új mosógép beszerzését, valamint a helyszínre szállítását is.
Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ebben a megvadult világban, ahol ember az embernek farkasa, vannak még jó érzésű emberek, akiknek nem a pénz imádata áll az első helyen, hanem sokkal inkább az egymás segítése, támogatása. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek, de legfőképpen az anonimitást kérő adományozónak, aki nem milliomos, nem is egy „jól menő vállalkozó
– állt a debreceni nő bejegyzésében.
