Szakadt Transit vágta haza az utca nyugalmát, Debrecenben így régen osztottak ki autóst!

Csütörtökön ismét egy elképesztő történésről számolt be a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. Ráadásul a bejegyzést azzal a nem titkolt szándékkal tették közzé, hogy az eljut majd ahhoz a fiatal sofőrhöz is, aki a történet középpontjába került!

Szakadt Ford Transit vágta haza az utca nyugalmát, Debrecenben így régen osztottak ki autóst!

Kiosztották a Debreceni autóst, minden okuk megvolt rá!

A történet szerint csütörtök délelőtt egy bordó színű Ford Transit száguldott át az egyik csapókerti utcában, Debrecenben. Az sem elhanyagolható, hogy tette mindent a szemtanú becslése szerint mintegy 60 km/h-val, ami azonban igazán bicskanyitogató, a nagy száguldozás közepette levitte az egyik utcában parkoló autó tükrét is.

– Az eset a kertváros azon sűrűn lakott részén történt, ahol babakocsit toló anyukák, kutyákat sétáltató családok is bicikliző gyerekek is sűrűn megfordulnak, ráadásul a közelben van még egy óvoda és egy általános iskola is – osztotta meg a bejegyzés létrehozója,

valamint azt is hozzátette: Életveszélyes volt, amit az autós művelt!

Nem mellékesen, nehéz elhinni, hogy a tükör letörésével járó pukkanást nem vette észre

– mutatott rá a posztoló.

