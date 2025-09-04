szeptember 4., csütörtök

Döbbenet!

1 órája

Szakadt Transit vágta haza az utca nyugalmát, Debrecenben így régen osztottak ki autóst!

Címkék#autó#gyorshajtás#közlekedés#debrecenben hallottam

A történteket ráadásul egy biztonsági kamera is felvette! A Csapókertben száguldozó autóst rendesen kiosztotta az egyik lakó.

Haon.hu

Csütörtökön ismét egy elképesztő történésről számolt be a Debrecenben Hallottam Facebook-csoport egyik tagja. Ráadásul a bejegyzést azzal a nem titkolt szándékkal tették közzé, hogy az eljut majd ahhoz a fiatal sofőrhöz is, aki a történet középpontjába került! 

Szakadt Ford Transit vágta haza az utca nyugalmát, Debrecenben így régen osztottak ki autóst!
Szakadt Ford Transit vágta haza az utca nyugalmát, Debrecenben így régen osztottak ki autóst!
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Kiosztották a Debreceni autóst, minden okuk megvolt rá!

A történet szerint csütörtök délelőtt egy bordó színű Ford Transit száguldott át az egyik csapókerti utcában, Debrecenben. Az sem elhanyagolható, hogy tette mindent a szemtanú becslése szerint mintegy 60 km/h-val, ami azonban igazán bicskanyitogató, a nagy száguldozás közepette levitte az egyik utcában parkoló autó tükrét is. 

– Az eset a kertváros azon sűrűn lakott részén történt, ahol babakocsit toló anyukák, kutyákat sétáltató családok is bicikliző gyerekek is sűrűn megfordulnak, ráadásul a közelben van még egy óvoda és egy általános iskola is – osztotta meg a bejegyzés létrehozója,

valamint azt is hozzátette: Életveszélyes volt, amit az autós művelt!

Nem mellékesen, nehéz elhinni, hogy a tükör letörésével járó pukkanást nem vette észre

– mutatott rá a posztoló.

