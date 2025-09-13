szeptember 13., szombat

Ez igen!

1 órája

Nehéz szavakat találni arra, amit ez a debreceni autós tett!

Címkék#közlekedési kultúra#autó#debrecen#debrecenben hallottam

Csúcsforgalom idején mindig körültekintően érdemes közlekedni. Sokszor azonban még ennek ellenére is megtörténhet a baj.

Haon.hu

A délutáni csúcsban esély sem volt rá, hogy félreálljon, ezért a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban tette közzé üzenetét a vele történtek után egy debreceni sofőr. A történet szerint a nő az egyetem környékén autózott, amikor a Dóczy József utca irányába haladva az egyik, külső sávban álló autó visszapillantó tükre és az ő jobb szélső visszapillantója találkozott egymással.

Váratlant húzott a sofőr, leborult az internet népe attól, amit a debreceni autós tett!
Váratlant húzott a sofőr, leborult az internet népe attól, amit a debreceni autós tett!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Nem hagyta annyiban, üzent a debreceni autósnak

Mint kiderült, a posztoló egy fekete Volkswagen Golf típusú autót vezetett, a tükrén mindössze csak egy kis horzsolás őrzi a történtek nyomát, azonban attól tartott, a fehér autó tulajdonosa nem úszta meg ennyivel: ezért fordult a város legnagyobb csoportjához.

Nem tudom, hogy nálad történt-e valami komolyabb. Kérlek, ha magadra ismersz és úgy látod, vedd fel velem a kapcsolatot

– állt a bejegyzésében.

Segítőkészségével és becsületességével a kommentelők szívét is elnyerte, példaértékű kiállását többen is méltatták.

Ilyet nem sokan írnak ki, ez egy nagyon szép gesztus!

– írták többen.



 

