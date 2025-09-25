szeptember 25., csütörtök

Fúj!

2 órája

Nem szendvics miatt volt sajtszag a debreceni vonaton – fotókon a gusztustalanság!

Erre nincsenek szavak! Őszintén beszélt egy férfi, mit látott a debreceni vonaton.

Haon.hu

Egy férfi számolt be arról a Facebook-oldalán vasárnap este, hogy éppen Budapestről tartott Debrecenbe az egyik InterRégió járaton, amikor egy külföldi hölgy a háta mögött egy finoman szólva nem elegáns dolgot hajtott végre. A férfi képeket is csatolt a megrázó esetről.

Igénytelen dolgot műveltek a Debrecenbe tartó vonaton
Fotó: Nyíri László Ernő / Forrás:  Facebook

Egy, a hátunk mögött ülő, külföldi hölgy úgy döntött, leveszi a cipőjét és a zokniját. Azokat simán az ülésünkre terítette ki, a fülünktől 10 centire. Nem tudtuk elképzelni, mi az a nagyon büdös sajtszag. Igénytelenség netovábbja

- olvasható a posztban. Sikerült elérni a férfit, aki a történtekkel kapcsolatban elmondta, terhes feleségével és egy éves kisfiukkal utaztak éppen, amikor elkezdték érezni a szagot. Először nem tulajdonítottak nagy figyelmet neki, elbagatellizálták a helyzetet, majd Püspökladány környékén vették észre, mi is okozta a szagot, ekkor ültek odébb. A hölgy végül ezt követően, mintha mi sem történt volna visszahúzta a zokniját és a cipőjét, és leszállt Debrecenben.

Többekben keltett felháborodást és undort a történet, a kommentek között valaki egy hasonlóan undorító sztorit osztott meg.

Én a múltkor olyat láttam, hogy egy indiai csaj kézzel ette a rizset, és miután megette az egész dobozzal büfögött egy nagyot

- áll a hozzászólásban. 

Levette a cipőjét, majd a zoknikat az ülésre tette egy külföldi nő a vonaton
Fotó: Nyíri László Ernő / Forrás: Facebook

