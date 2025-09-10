Több debreceni háztartást érint a vízkimaradás

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja a Debrecen lakosságát, hogy 2025. szeptember 12-én (péntek) előreláthatólag 8 és 12 óra között a Szepességi utcán gerincvezeték javítása miatt a vízszolgáltatás szünetelni fog.

Pár órán keresztül nem víz több debreceni lakásban

Érintett szakaszok:

Szepességi utca (Bajcsy Zsilinszky - Hatvan utca közötti szakasz)

A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérjük és köszönjük.

