Javítás

21 perce

Több debreceni háztartást érint a vízkimaradás

Címkék#debrecen#víz#vízkimaradás

A Debreceni Vízmű Zrt. kéri lakosság megértését. Pár órán keresztül nem víz több debreceni lakásban.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja a Debrecen lakosságát, hogy 2025. szeptember 12-én (péntek) előreláthatólag 8 és 12 óra között a Szepességi utcán gerincvezeték javítása miatt a vízszolgáltatás szünetelni fog. 

Pár órán keresztül nem víz több debreceni lakásban
Pár órán keresztül nem víz több debreceni lakásban
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Érintett szakaszok:
Szepességi utca (Bajcsy Zsilinszky - Hatvan utca közötti szakasz)

A vízkimaradás miatt szíves megértésüket kérjük és köszönjük.

