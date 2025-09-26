szeptember 26., péntek

Mozdulj, Debrecen!

3 órája

Vajon melyik iskola fog győzni Debrecenben?

20 hajdú-bihari csapat mérkőzik meg egymással. Kétnapos verseny várja a diákokat Debrecenben.

Haon.hu

A „Mozdulj, Debrecen!” iskolaprogram az indulása óta élvezi a görögkatolikus egyház támogatását – számolt róla be közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, idén már harmadik alkalommal rendezik meg a „Mozdulj a Szent Lászlóval!” kétnapos versenyt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum. 

Kétnapos versenyt várja a diákokat Debrecenben
Forrás: Facebook / Széles Diána

7–8. évfolyamos diákok versenyeznek Debrecenben

A két nap alatt 20 csapat – debreceni általános iskolák és gimnáziumok 7–8. évfolyamos tanulói – mérkőzik meg egymással, és küzd saját iskolája dicsőségéért. 

Pénteken folytatják a döntőkkel, de ahogy csütörtökön látta, itt mindenki nyertes volt, mert jól érezte magát. És ez a „Mozdulj, Debrecen!” értelme. Hajrá, debreceni diákok! 

– zárta gondolatait bejegyzésében Széles Diána.

