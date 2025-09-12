szeptember 12., péntek

„Vetélkedjünk a szabadban!”

2 órája

Az időjárás sem szegte a debreceni idősek kedvét, mozgalmas napot töltöttek el együtt

A játékos esemény alkalmat ad arra is, hogy a városban működő idősek klubjainak tagjai találkozzanak egymással. 23. alkalommal rendezték meg Debrecenben a programot.

Haon.hu

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata (VSZSZ) immáron a 23. alkalommal rendezte meg hagyományosan „Vetélkedjünk a szabadban!” címet viselő programját – az esős időjárásra való tekintettel ezúttal fedél alatt, a DEMKI Józsai Közösségi Házának vendégszeretetét élvezve – 2025. szeptember 11-én – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

23.hagyományosan alkalommal rendezték meg Debrecenben a programot
Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

A rendezvény célja – többek közt – az, hogy felhívja az idős korúak figyelmét arra, hogy a testi és szellemi aktivitás ebben az életszakaszban is az egészség, a testi-lelki jó közérzet és az életminőség megőrzésének alapfeltétele, s ennek érdekében legyenek minél többen részesei a tevékeny közösségformálásnak. A játékos esemény alkalmat ad arra is, hogy a városban működő idősek klubjainak tagjai találkozzanak egymással. Az esős időjárás miatti helyszínváltozás egyáltalán nem szegte kedvét a résztvevőknek, hiszen nagyon sokan jöttek el a rendezvényre, s általános volt a jókedv.

A program keretében Széles Diána, Debrecen alpolgármestere is köszöntötte a jelen lévőket. Mint azt hangsúlyozta, az ilyen és ehhez hasonló események sora a városban – a VSZSZ és a DEMKI elhivatott munkatársai szervezésében – azt a célt szolgálja, hogy az idősek – közöttük is jellemzően a házastársuk elvesztése miatt magányossá válók – közösségben lehessenek. 

Széles Diána hisz abban, hogy közösségben sokkal tovább és boldogabban élünk!

A szépkorúak körében igen népszerű Mozdulj, Debrecen! mozgalom egyik kiemelt célja is a közösségépítés, nem csupán az egészségmegőrzés, az egészséges életmód felé való orientálás. –

Hiszem azt, hogy közösségben sokkal tovább és boldogabban élünk!

– hangsúlyozta 

Széles Diána, aki arra biztatta a jelen lévőket, hogy invitálják kortársaikat ezekre a szeretettel, jókedvvel teli alkalmakra, hiszen itt mindenki barátokra találhat. Az alpolgármester felkérte a résztvevőket, legyenek „nagykövetei”, népszerűsítői ezeknek a közösségi eseményeknek.

Juráskó Róbert, a józsai városrész önkormányzati képviselője örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a hasonló rendezvényeken mindig boldog arcokat lát, s ez most is így van. Azt is tapasztalja, hogy a szépkorúak is ugyanúgy szeretnek versengeni, mint a fiatalabbak. Ő is arra biztatta – a hely szellemének megfelelően elsősorban a józsaiakat – hogy látogassák rendszeresen az itteni közösségi házban, illetve a városrészben szervezett rendezvényeket, melyekkel egyfajta köszönetet is szeretne mondani a város mindazoknak, akik Debrecen közösségéért munkálkodtak, munkálkodnak.

