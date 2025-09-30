Nem tétlenkednek, fellépnek a kamaszokra leselkedő veszélyek ellen Debrecenben!

A „Mozdulj, Debrecen!” iskolaprogram keretében kiemelt figyelmet szentelnek a debreceni fiatalok mentális és lelki egészségére is – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

A kamaszokra leselkedő veszélyekre is gondoltak, különleges program indult Debrecenben

Forrás: Facebook / Széles Diána

Mint írta, a „Mozdulj, Debrecen!” iskolaprogrammal a mozgás öröme, a közösségi élmények mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a debreceni fiatalok kiegyensúlyozottabban, aktívabban éljenek, ugyanakkor a 21. század digitális kihívásai újfajta megközelítést igényelnek.

A kortársbántalmazás, a cyberbullying, a túlzott képernyőidő, a játékfüggőség és a FOMO jelensége egyre több gyermeket érint, szorongást és elszigeteltséget okozva.

A "Mozdulj, Debrecen!" sikeres alapjaira építve ezért elengedhetetlen, hogy külön figyelmet fordítsanak a gyerekek mentális támogatására is.

Széles Diána rámutatott, „Az ölelés ereje” program éppen ezt a célt szolgálja: valódi és virtuális kapcsolatok fejlesztésével, szülői és pedagógusi együttműködéssel segíti a gyermekeket abban, hogy önismeretük, empátiájuk és konfliktuskezelési készségük fejlődjön.

Abban bízunk, hogy a program hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a bullying és a digitális ártalmaknak való kitettség, miközben a szülők és pedagógusok is felkészültebbé válnak a digitális kor kihívásainak kezelésére

– fogalmazott bejegyzésében Széles Diána.