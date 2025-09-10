szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

26°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tapasztalat

1 órája

Ilyen valójában a debreceni sürgősségi: őszintén leírta a nő, amit szerdán átélt

Címkék#debrecen#sürgősségi#klinika#tapasztalat

Hűha! Egy debreceni nő osztotta meg tapasztalatait.

Haon.hu

Egy nem mindennapi történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam- csoportban: egy idős nő érkezett szerdán délelőtt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Osztályára. A nő leírta, mit tapasztalt az osztályon. 

Egy nő beszámolt arról, mit tapasztalt a debreceni klinika sürgősségi osztályán
Egy nő beszámolt arról, mit tapasztalt a debreceni klinika sürgősségi osztályán
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Nem mindennapi élményekkel távozott a debreceni klinika sürgősségi osztályáról

A mai napon, 2025. 09. 10-én 11:30- kor megérkeztem a Debreceni Klinika Sürgősségi Osztályára. A teljes személyzet kedves, segítőkész, gyors és magas szaktudású. A WC és minden helyiség (folyosók, átjárók stb.) patyolat tiszta, nem csak szappan, de különböző fertőtlenítőkkel felszerelt. Csak szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni mindenről

- írta a bejegyzésben. A kommentek között többen is hasonló véleményen voltak. 

Én egy hete jártam szintén a sürgősségin, valóban csak jót tudok írni. Köszönöm szépen minden ott dolgozónak!

- írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő ezt válaszolta:

Nekem a Klinikán lévő gyermeksebészettel kapcsolatban kiemelkedően pozitív tapasztalatom volt egy kisebb műtét okán. A sebészorvosok, altatóorvosok maximális alázattal, kedvességgel viszonyultak minden beteg gyerekhez és szüleikhez. Részemről óriási tiszteletet váltottak ki. Ugyanez igaz az ott dolgozó nővérekre is. Hála és köszönet!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu