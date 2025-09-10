Ilyen valójában a debreceni sürgősségi: őszintén leírta a nő, amit szerdán átélt

Egy nem mindennapi történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam- csoportban: egy idős nő érkezett szerdán délelőtt a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Osztályára. A nő leírta, mit tapasztalt az osztályon.

Egy nő beszámolt arról, mit tapasztalt a debreceni klinika sürgősségi osztályán

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Nem mindennapi élményekkel távozott a debreceni klinika sürgősségi osztályáról

A mai napon, 2025. 09. 10-én 11:30- kor megérkeztem a Debreceni Klinika Sürgősségi Osztályára. A teljes személyzet kedves, segítőkész, gyors és magas szaktudású. A WC és minden helyiség (folyosók, átjárók stb.) patyolat tiszta, nem csak szappan, de különböző fertőtlenítőkkel felszerelt. Csak szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni mindenről

- írta a bejegyzésben. A kommentek között többen is hasonló véleményen voltak.

Én egy hete jártam szintén a sürgősségin, valóban csak jót tudok írni. Köszönöm szépen minden ott dolgozónak!

- írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő ezt válaszolta:

Nekem a Klinikán lévő gyermeksebészettel kapcsolatban kiemelkedően pozitív tapasztalatom volt egy kisebb műtét okán. A sebészorvosok, altatóorvosok maximális alázattal, kedvességgel viszonyultak minden beteg gyerekhez és szüleikhez. Részemről óriási tiszteletet váltottak ki. Ugyanez igaz az ott dolgozó nővérekre is. Hála és köszönet!

