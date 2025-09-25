2 órája
Olyat tett két fiatal a debreceni patikánál, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni
A feleség szólalt meg az eset után. A nő a debreceni utcában történtek után írt bejegyzést a közösségi médiába.
Mindig jó szívmelengető történeteket olvasni, főleg arról, hogy nem halt még ki az emberségesség és a segítőkészség a körülöttünk lévőkből. Ilyen történetet osztott meg egy nő is csütörtökön a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban is.
A nő nyilvános bejegyzésben mondott köszönetet két fiatalembernek, akik szerda reggel fél 9 körül a férje segítségére siettek Debrecenben, a Bethlen utcai patikánál, mivel a férfi rosszul lett.
Kiemelte, hálásan köszöni nekik a segítséget, és minden jót, valamint jó egészséget kíván nekik. Hozzátette, ha magukra ismernek, akkor vegyék fel vele a kapcsolatot, így személyesen is köszönetet tud majd mondani nekik.
