Olyat tett két fiatal a debreceni patikánál, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni

Mindig jó szívmelengető történeteket olvasni, főleg arról, hogy nem halt még ki az emberségesség és a segítőkészség a körülöttünk lévőkből. Ilyen történetet osztott meg egy nő is csütörtökön a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban is.

Debrecenben mentettek életet

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A nő nyilvános bejegyzésben mondott köszönetet két fiatalembernek, akik szerda reggel fél 9 körül a férje segítségére siettek Debrecenben, a Bethlen utcai patikánál, mivel a férfi rosszul lett.

Kiemelte, hálásan köszöni nekik a segítséget, és minden jót, valamint jó egészséget kíván nekik. Hozzátette, ha magukra ismernek, akkor vegyék fel vele a kapcsolatot, így személyesen is köszönetet tud majd mondani nekik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: