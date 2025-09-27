1 órája
Különleges vendég érkezett Debrecenbe, mindenki a csodájára járt - videóval
A Turizmus Világnapja alkalmából várta a látogatókat a nem mindennapi jövevény. A jövő sztárjával lehetett találkozni Debrecenben.
A VisitDebrecen szervezésében a jövő turizmusának vendége járt a Tourinform irodában a Turizmus Világnapja alkalmából szombaton - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.
Mint írta, az arra járók testközelből élhették át, milyen élményt nyújt egy humanoid robot, amely a világ turizmusában egyre népszerűbb, hiszen nyelvtől függetlenül tud akár útbaigazítást is adni.
A jövőben egyre több ehhez hasonló kiszolgáló személyzettel fogunk majd találkozni a turisztikai szolgáltatóknál, illetve repülőtereken. Addig is a Turizmus Világnapja lehetőséget ad arra, hogy megköszönjük minden egyes turizmusban dolgozónak, hogy munkájuk által ebben az évben is 6%-kal erősödni tudott városunk vendégéjszakáinak száma az első nyolc hónapban (495 817 db)
- írta az alpolgármester. Széles Diána hozzátette, ebben a növekedésben jelentős szerepe volt a sport- és kulturális rendezvényeknek, az üzleti és a wellness turizmusnak.
A videót itt tudjátok megnézni:
