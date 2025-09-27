Különleges vendég érkezett Debrecenbe, mindenki a csodájára járt - videóval

A VisitDebrecen szervezésében a jövő turizmusának vendége járt a Tourinform irodában a Turizmus Világnapja alkalmából szombaton - írja közösségi oldalán Széles Diána, Debrecen alpolgármestere.

Humanoid robot érkezett Debrecenbe, a Turizmus Világnapja alkalmából

Forrás: Facebook/VisitDbrecen

Mint írta, az arra járók testközelből élhették át, milyen élményt nyújt egy humanoid robot, amely a világ turizmusában egyre népszerűbb, hiszen nyelvtől függetlenül tud akár útbaigazítást is adni.

A jövőben egyre több ehhez hasonló kiszolgáló személyzettel fogunk majd találkozni a turisztikai szolgáltatóknál, illetve repülőtereken. Addig is a Turizmus Világnapja lehetőséget ad arra, hogy megköszönjük minden egyes turizmusban dolgozónak, hogy munkájuk által ebben az évben is 6%-kal erősödni tudott városunk vendégéjszakáinak száma az első nyolc hónapban (495 817 db)

- írta az alpolgármester. Széles Diána hozzátette, ebben a növekedésben jelentős szerepe volt a sport- és kulturális rendezvényeknek, az üzleti és a wellness turizmusnak.

A videót itt tudjátok megnézni:

