Pályaorientációs napot rendeztek a Régi Városházán - videóval!

Pályaorientációs napot tartottak szeptember 29-én hétfőn a Régi Városházán Debrecenben - hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Papp László polgármester. Mint írta, a Dózsa György Általános Iskola 4. és 5. évfolyamos diákjai látogattak el a hivatalba.

Pályaorientációs napot rendeztek a Régi Városháza épületében Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A diákok bemutatták „Az én Debrecenem” című projektjüket, amely kreatívan ábrázolja, hogyan látják Debrecent a kisdiákok, valamint azt is, hogy milyennek képzelik el a jövőben.

Videó a pályaorientációs napról:

