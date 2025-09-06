2 órája
Az éjszaka közepén esett össze holtan egy férfi Debrecenben, többször is újra kellett éleszteni!
Az éjszakai műszakban történt meg a baj. Hirtelen esett össze egy férfi kedden Debrecenben.
Éjszakás műszakban dolgozott egy 50 év körüli férfi Debrecenben, amikor hirtelen összeesett kedden. Munkatársai azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak - olvasható az Országos Mentőszolgálat szombati bejegyzéséből.
Kiemelik, a mentősök perceken belül a helyszínre értek, addigra a férfi magához tért, de nagyon rosszul érezte magát. Az életmentők azonnal megkezdték az ellátását, vizsgálat közben azonban a beteg ismét eszméletét vesztette és összeomlott a keringése.
Rögtön emelt szintű újraélesztés kezdődött, ami a gyors segítségnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően néhány perccel később sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért.
Helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil, éber állapotban szállították kórházba a mentők.
Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!
- zárták a bejegyzést a mentősök.
