Az éjszaka közepén esett össze holtan egy férfi Debrecenben, többször is újra kellett éleszteni!

Éjszakás műszakban dolgozott egy 50 év körüli férfi Debrecenben, amikor hirtelen összeesett kedden. Munkatársai azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak - olvasható az Országos Mentőszolgálat szombati bejegyzéséből.

Kétszer is összeesett egy férfi Debrecenben, újra kellett élesztenie a mentősöknek

Kiemelik, a mentősök perceken belül a helyszínre értek, addigra a férfi magához tért, de nagyon rosszul érezte magát. Az életmentők azonnal megkezdték az ellátását, vizsgálat közben azonban a beteg ismét eszméletét vesztette és összeomlott a keringése.

Rögtön emelt szintű újraélesztés kezdődött, ami a gyors segítségnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően néhány perccel később sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért.

Helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil, éber állapotban szállították kórházba a mentők.

Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!

- zárták a bejegyzést a mentősök.

