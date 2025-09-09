szeptember 9., kedd

Atya világ! Kiderült, mit rendelnek legtöbbször házhoz a debreceniek!

Címkék#ételrendelés#debrecen#online rendelés

Rengetegen rendelnek online Hajdú-Biharban. Kiderült néhány érdekesség a debreceniek vásárlási és rendelési szokásaikból.

Haon.hu

Számos érdekesség derült ki a debreceniek vásárlási és rendelési szokásaikból a Wolt legutóbbi közleményéből. Mint írták, a Wolt Market új helyre költözik, ezáltal nagyobb kapacitással tudja majd kiszolgálni a vásárlókat. A közleményben azt írták, hogy az idei rendelési adatok is azt mutatják, hogy a debreceniek egyre szívesebben intézik online a nagybevásárlást is. 

Kiderült, mit rendelnek legtöbbször házhoz a debreceniek!
Kiderült, mit rendelnek legtöbbször házhoz a debreceniek!
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Kiderült, miket rendelnek házhoz a debreceniek!

Minden negyedik kosárban szerepel üdítő, a legnépszerűbb kategóriák között pedig a szénsavmentes ásványvíz, a banán, a kovászos zsemle, a vajas kifli és a kígyóuborka vezetnek. Az ásványvizek, üdítők és nagy tételben vásárolt termékek mellett azonban friss pékáru, gyümölcs, zöldség, tejtermékek, fagyasztott ételek, italok, valamint higiéniai és háztartási cikkek is elérhetők.

Az átlagos kiszállítási távolság mindössze 2 km, a legnagyobb kosár pedig 189 ezer forint értékű volt. A top három leggyakrabban rendelt termék mind 1,5 literes szénsavmentes ásványvíz - amit így nem kell hazacipelni, hiszen a futárok gyorsan és kényelmesen házhoz viszik. A nagy kosarak között akadt például 60 palack Nestlé Aquarel Cédrus szénsavas ásványvíz, 48 darab Karlovačko prémium sör, vagy éppen 40 háromdarabos banáncsomag.

