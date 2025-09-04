59 perce
Ott játszottak a debreceni gyerekek, ahol nem kellett volna? Kiderült az igazság a bolt mögötti telekről
Nagy körülötte az aggodalom, de vajon tényleg balesetveszélyes a terület? A polgármesteri hivatalt kérdeztük a debreceni telekkel kapcsolatban.
Még az előző hónap végén, augusztus 30-án osztotta meg felhívását a közösség felé a Tócóskert-Tócóvölgy Lakói Debrecen nevű oldal Facebookon, melyben arra figyelmeztetik a szülőket, hogy a cívisvárosban a Derék utcai Lidl mögött, a Jégcsarnok mellett található dombok akár élet- és balesetveszélyesek is lehetnek az ott gyakran játszó gyermekek számára. De valóban fennáll az omlásveszély lehetősége a területen? Megkérdeztük a városházát, milyen jövő vár a magánkézben lévő telekre.
Miért hiszik életveszélyesnek a debreceni telket?
Az eredetileg a Debrecenben Hallottam csoportban közzétett bejegyzés hamar népszerűvé vált, mára több száz megosztással rendelkezik, a kommentekből kiindulva pedig elég vegyes megítélésben részesült a közvélemény részéről: egyesek megköszönték a figyelemfelhívást, míg mások azt kérdőjelezték meg, hogy kinek is a felelőssége, hogy kezeljék a problémát – a szülőké, vagy a területet kezelő illetékesé.
A bejegyzés írója szerint a nagyjából 5 éve ott álló domb egy be nem fejezett építkezés által keletkezett, mostanra pedig a gyerekek kedvelt játszóhelyévé vált: többen bunker építésébe kezdtek itt és egyre mélyebbre ástak a földben.
Egy ilyen terület azonban számos kockázatot rejthet magában, hiszen beszakadhat és maga alá temetheti a bent tartózkodó gyerekeket – írta a csoportba a közösségimédia-felhasználó, majd hozzátette, hogy a problémát jelezte az önkormányzat felé, illetve kérte a terület tulajdonosát az eset felülvizsgálására és mihamarabbi megoldására.
A debreceni városháza eloszlatta a kételyeket
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy az építési telekként nyilvántartott terület a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van, ők pedig elindították a szükséges folyamatokat a dombok felszámolására:
A társaság munkatársai ellenőrizték az ingatlant. Életveszélyes állapotra utaló földhalmazokat, vájatokat nem találtak, ettől függetlenül már szombaton kézi erővel megtörtént azoknak a nagyobb lyukaknak, teraszoknak a megszüntetése. A hét folyamán gépi erővel ledózerolják a területet, megszüntetve az idegenkezűség által okozott képződményeket.
Aggodalomra tehát nincsen ok Debrecen lakói számára, jövő héttől pedig visszaállhat a rend a terület felszámolásával. Fontos azonban kiemelni a bejegyzésben is elhangzottakat, miszerint közös felelősségünk, hogy megelőzzük a baleseteket és ügyeljünk gyermekeink biztonságára, így amennyiben hasonló kérdés merülne fel, érdemes azt jelezni a közösség, illetve a terület illetékese felé!
