A legjobbak lettek a debreceni gyerekek a nemzetközi versenyen

A Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el gyermek- és ifjúsági kategóriában a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen – számolt be róla közösségi oldalán Papp László. Debrecen városa hozzáfűzte, hogy a gyermekkar a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola kórusa. Mint írják, az együttes már 1959 óta létezik, Lautitia Gyermekkarként azonban 2006 óta, mióta Nemes József a kórus karnagya, aki gyermekként szintén itt énekelt.

A debreceni Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen

Forrás: Facebook / Papp László

