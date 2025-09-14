Elismerés
A legjobbak lettek a debreceni gyerekek a nemzetközi versenyen
Gratulálunk! Remek eredményt értek el a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola diákjai.
A Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el gyermek- és ifjúsági kategóriában a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen – számolt be róla közösségi oldalán Papp László. Debrecen városa hozzáfűzte, hogy a gyermekkar a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola kórusa. Mint írják, az együttes már 1959 óta létezik, Lautitia Gyermekkarként azonban 2006 óta, mióta Nemes József a kórus karnagya, aki gyermekként szintén itt énekelt.
