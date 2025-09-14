szeptember 14., vasárnap

Elismerés

1 órája

A legjobbak lettek a debreceni gyerekek a nemzetközi versenyen

Címkék#verseny#Papp László#kórusverseny#Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola#Lautitia Gyermekkar#kórus

Gratulálunk! Remek eredményt értek el a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola diákjai.

Haon.hu

A Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el gyermek- és ifjúsági kategóriában a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen – számolt be róla közösségi oldalán Papp László.  Debrecen városa hozzáfűzte, hogy a gyermekkar a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola kórusa. Mint írják, az együttes már 1959 óta létezik, Lautitia Gyermekkarként azonban 2006 óta, mióta Nemes József a kórus karnagya, aki gyermekként szintén itt énekelt. 

A debreceni Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen
A debreceni Lautitia Gyermekkar első helyezést ért el a Várnai Nemzetközi Kórusversenyen
Forrás: Facebook / Papp László

