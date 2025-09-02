Csak a kocsijukat keresték a nagyerdei előadás után, ijesztő fordulatot vett a kislány és nagybátyja estéje

Egy idegen vagy egy olyan helyen lenni, ahol ritkán jár az ember sokakat megrémíthet, főleg, ha valami kellemetlen dolog is történik ez idő alatt. Épp egy ilyen alkalommal járt pórul egy kislány és a nagybátyja, akik egy előadás miatt érkeztek Debrecenbe.

A debreceni parkolóban történtek nagyon meglepték a családot

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A történetet egy édesanya mesélte el a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban. Mint írta, a kislány az idősebb nagybátyjával ment megnézni a szabadtéri színpadon a Pál utcai fiúkat, majd az előadás után elindultak megkeresni az autójukat, mivel nem debreceniek, nem tudták pontosan, hol parkolták le a kocsit.

Ekkor vették észre, hogy egy alak a sötétben követni kezdte őket, amitől a lány annyira megijedt, hogy azonnal leintett egy arra járó autót. Mint azt a posztoló írta, a kocsiban egy kedves pár utazott, aki egyből segített nekik, mert látták, hogy valami nincs rendben és elvitték őket az autóig.

Ezúton is szeretném megköszönni nekik az önzetlen segítségüket és hálás vagyok hogy nem hagyták hogy bajuk essen. Remélem eljut hozzájuk ez az üzenet és mégegyszer nagyon szépen köszönöm

– olvasható a bejegyzésben a nő köszönetnyilvánítása.

Ajánlom még: