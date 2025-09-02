1 órája
Botrányos, mit műveltek ezzel a kocsival az egyik debreceni parkolóban! – fotóval!
Egészen elképesztő, mik történnek. Így hagyja az ember több napra az autóját egy debreceni parkolóban...
A Nagyállomás parkolójában hagyta az autóját egy férfi Debrecenben, ám visszatértekor kellemetlen meglepetés várta: lába kélt az autó egyik visszapillantó tükrének. A férfi a történtek miatt egy üzenetet is intézett a tolvajnak, amelyet a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban közzé is tett.
Kedves enyves kezű márkatársam,
Szeretném oda adni a baloldali tükörlapom is, ha már a jobboldalit sikerült ellopni az autómról, míg 2 napig a Nagyállomáson parkoltam vele. 4400 forintért rendeltem egy pár újat, amennyiben felfeded a kiléted, ígérem nem bántalak, sőt a tükörlap mellett szeretnélek még segíteni is. Adnék további 3 ezer forintot, amelyet beletankolhatsz kedvenc bajor márkád tankjába, hogy eljuthass vele dolgozni vagy akár valamelyik alkatrész boltig. Ha szükséged van valamire, inkább onnan vedd meg, ne lopd össze más márkatársak autóiról.
– állt a bejegyzésben.
Ajánljuk még:
Innen már nincs visszaút, telepítik a parkolóautomatákat a debreceni bevásárlóközpontnál!