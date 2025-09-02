Botrányos, mit műveltek ezzel a kocsival az egyik debreceni parkolóban! – fotóval!

Kedves enyves kezű márkatársam,

Szeretném oda adni a baloldali tükörlapom is, ha már a jobboldalit sikerült ellopni az autómról, míg 2 napig a Nagyállomáson parkoltam vele. 4400 forintért rendeltem egy pár újat, amennyiben felfeded a kiléted, ígérem nem bántalak, sőt a tükörlap mellett szeretnélek még segíteni is. Adnék további 3 ezer forintot, amelyet beletankolhatsz kedvenc bajor márkád tankjába, hogy eljuthass vele dolgozni vagy akár valamelyik alkatrész boltig. Ha szükséged van valamire, inkább onnan vedd meg, ne lopd össze más márkatársak autóiról.