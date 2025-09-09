4 órája
Leszállt közénk a Nagyállomás védőszentje – imába foglalták, amit a parkolóban tett
Nem sokon múlt, hogy bírságot kapott volna. Nagy szerencséje volt annak a nőnek, aki a debreceni Nagyállomáson parkolt.
Számos történetet osztottunk már meg Debrecenből; voltak szívmelengető és kevésbé kedves történetek is. Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy újabb bejegyzés egy debreceni jó cselekedetről.
Nem sokon múlt a bírság Debrecenben
Ahogy bejegyzés írója fogalmazott: nagyon szépen köszönöm annak, aki szombaton a nagyállomásnál látta, hogy megbírságolják délelőtt a piros kisautómat, és vett nekem egy parkolójegyet. Igazán rendes volt. Nagyon köszi még egyszer!🙏
Többen is elismerték az isemetlen tetté:
A mai világban óriási emberi erényről tett bizonyságot az illető!
– írta ez egyik hozzászóló.
