Leszállt közénk a Nagyállomás védőszentje – imába foglalták, amit a parkolóban tett

Számos történetet osztottunk már meg Debrecenből; voltak szívmelengető és kevésbé kedves történetek is. Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportba került fel egy újabb bejegyzés egy debreceni jó cselekedetről.

Nagy szerencséje volt annak a nőnek, aki a debreceni Nagyállomáson parkolt

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Nem sokon múlt a bírság Debrecenben

Ahogy bejegyzés írója fogalmazott: nagyon szépen köszönöm annak, aki szombaton a nagyállomásnál látta, hogy megbírságolják délelőtt a piros kisautómat, és vett nekem egy parkolójegyet. Igazán rendes volt. Nagyon köszi még egyszer!🙏

Többen is elismerték az isemetlen tetté:

A mai világban óriási emberi erényről tett bizonyságot az illető!

– írta ez egyik hozzászóló.

