Felháborító! Mérgezik a kutyákat Debrecenben? - fotókkal

Felháborító dolgot osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban pénteken: egy kutyatartó nő kisállata egy furcsa csontdarabot kapott be a Derék utca végén sétáltatás közben, aminek – a bejegyzés szerzője szerint – erős vegyi anyag szaga van.

Csonttal mérgezik a kutyákat Debrecenben?

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Lemarta a fémet is, be lehetett jól áztatva. Az állatorvosnál van bevizsgálás alatt a csont. Az ilyen ember, ha nem kapna érte büntetést, emberrel is így bánna. Sajnos.

- tette hozzá a bejegyzéshez a nő.

Hangsúlyozta továbbá, a feljelentést megtette a rendőrségen.

Nemcsak Debrecenben mérgezik a kisállatokat

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, egy szemtanú szerint két idős nő az egyik lakótelepen patkánymérget ásott el a földbe. A kommentelők között csak úgy forrtak az indulatok a poszt láttán. Bővebben itt írtunk erről: