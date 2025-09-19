1 órája
Felháborító! Mérgezik a kutyákat Debrecenben? - fotókkal
Ki képes ilyesmire? Az egyik debreceni csoportban figyelmeztetik az állattartókat a veszélyre.
Felháborító dolgot osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban pénteken: egy kutyatartó nő kisállata egy furcsa csontdarabot kapott be a Derék utca végén sétáltatás közben, aminek – a bejegyzés szerzője szerint – erős vegyi anyag szaga van.
Lemarta a fémet is, be lehetett jól áztatva. Az állatorvosnál van bevizsgálás alatt a csont. Az ilyen ember, ha nem kapna érte büntetést, emberrel is így bánna. Sajnos.
- tette hozzá a bejegyzéshez a nő.
Hangsúlyozta továbbá, a feljelentést megtette a rendőrségen.
Nemcsak Debrecenben mérgezik a kisállatokat
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, egy szemtanú szerint két idős nő az egyik lakótelepen patkánymérget ásott el a földbe. A kommentelők között csak úgy forrtak az indulatok a poszt láttán. Bővebben itt írtunk erről:
A gyerekekre is veszélyes az, amit ez a két idős nő tett a berettyóújfalui lakótelepen - fotókkal
