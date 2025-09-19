szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

19°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Felháborító! Mérgezik a kutyákat Debrecenben? - fotókkal

Címkék#kisállat#debrecenben hallottam#mérgezés#csont

Ki képes ilyesmire? Az egyik debreceni csoportban figyelmeztetik az állattartókat a veszélyre.

Haon.hu
Felháborító! Mérgezik a kutyákat Debrecenben? - fotókkal

Felháborító dolgot osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban pénteken: egy kutyatartó nő kisállata egy furcsa csontdarabot kapott be a Derék utca végén sétáltatás közben, aminek – a bejegyzés szerzője szerint – erős vegyi anyag szaga van. 

Csonttal mérgezik a kutyákat Debrecenben?
Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Lemarta a fémet is, be lehetett jól áztatva. Az állatorvosnál van bevizsgálás alatt a csont. Az ilyen ember, ha nem kapna érte büntetést, emberrel is így bánna. Sajnos.

- tette hozzá a bejegyzéshez a nő. 

Hangsúlyozta továbbá, a feljelentést megtette a rendőrségen.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nemcsak Debrecenben mérgezik a kisállatokat

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, egy szemtanú szerint két idős nő az egyik lakótelepen patkánymérget ásott el a földbe. A kommentelők között csak úgy forrtak az indulatok a poszt láttán. Bővebben itt írtunk erről:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu