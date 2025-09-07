2 órája
Igazi fesztiváli hangulat várt mindenkit a debreceni utcabálon
Több mint egy évtizede ápolják a hagyományokat. Idén is megrendezték a debreceni Liget utcabált.
Népszerű volt a debreceni Liget utcabál
Forrás: Facebook / Széles Diána
14 évvel ezelőtt, Pajna Zoltán képviselő úr kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával indult útjára a debreceni Liget utcabál – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, az esemény azóta meghatározó hagyománnyá vált a lakópark életében, köszönhetően az ott élők aktív részvételének és Katona Erzsébet képviselőnek, aki elkötelezetten továbbvitte ezt a szép kezdeményezést.
Az ilyen kisebb közösségek adják Debrecen igazi erejét. A város identitása – amit mi debreceniségnek nevezünk – ezekből a sokszínű, mégis összetartó közösségekből épül fel. Minden közösségi kezdeményezés hozzátesz valamit ahhoz a különleges értékhez, amely Debrecent élhetővé, szerethetővé és otthonossá teszi.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Széles Diána úgy véli, hogy a köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik az elmúlt 14 évben szívvel-lélekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Liget utcabál valódi közösségi ünneppé váljon!
Széles Diána egy rövid videót is megosztott a debreceni Liget utcabálról:
Ajánljuk még:
Hatalmas vonatbaleset volt Hajdú-Biharban, a mozdonyvezető is életveszélyesen megsérült