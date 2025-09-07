Igazi fesztiváli hangulat várt mindenkit a debreceni utcabálon

14 évvel ezelőtt, Pajna Zoltán képviselő úr kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával indult útjára a debreceni Liget utcabál – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, az esemény azóta meghatározó hagyománnyá vált a lakópark életében, köszönhetően az ott élők aktív részvételének és Katona Erzsébet képviselőnek, aki elkötelezetten továbbvitte ezt a szép kezdeményezést.

Népszerű volt a debreceni Liget utcabál

Forrás: Facebook / Széles Diána

Az ilyen kisebb közösségek adják Debrecen igazi erejét. A város identitása – amit mi debreceniségnek nevezünk – ezekből a sokszínű, mégis összetartó közösségekből épül fel. Minden közösségi kezdeményezés hozzátesz valamit ahhoz a különleges értékhez, amely Debrecent élhetővé, szerethetővé és otthonossá teszi.

Széles Diána úgy véli, hogy a köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik az elmúlt 14 évben szívvel-lélekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Liget utcabál valódi közösségi ünneppé váljon!

Széles Diána egy rövid videót is megosztott a debreceni Liget utcabálról:

