Liget utcabál

2 órája

Igazi fesztiváli hangulat várt mindenkit a debreceni utcabálon

Több mint egy évtizede ápolják a hagyományokat. Idén is megrendezték a debreceni Liget utcabált.

Igazi fesztiváli hangulat várt mindenkit a debreceni utcabálon

Népszerű volt a debreceni Liget utcabál

Forrás: Facebook / Széles Diána

14 évvel ezelőtt, Pajna Zoltán képviselő úr kezdeményezésére, a helyi közösség összefogásával indult útjára a debreceni Liget utcabál – számolt be róla közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, az esemény azóta meghatározó hagyománnyá vált a lakópark életében, köszönhetően az ott élők aktív részvételének és Katona Erzsébet képviselőnek, aki elkötelezetten továbbvitte ezt a szép kezdeményezést. 

Népszerű volt a debreceni Liget utcabál
Népszerű volt a debreceni Liget utcabál
Forrás: Facebook / Széles Diána

Az ilyen kisebb közösségek adják Debrecen igazi erejét. A város identitása – amit mi debreceniségnek nevezünk – ezekből a sokszínű, mégis összetartó közösségekből épül fel. Minden közösségi kezdeményezés hozzátesz valamit ahhoz a különleges értékhez, amely Debrecent élhetővé, szerethetővé és otthonossá teszi. 

Széles Diána úgy véli, hogy a köszönet és elismerés illeti mindazokat, akik az elmúlt 14 évben szívvel-lélekkel hozzájárultak ahhoz, hogy a Liget utcabál valódi közösségi ünneppé váljon! 

Széles Diána egy rövid videót is megosztott a debreceni Liget utcabálról:

