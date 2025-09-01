47 perce
Nehézségbe ütközött út közben a debreceni anyuka, de amit ezután kapott, az lepte csak meg igazán
Nem mindenkinek indult zökkenőmentesen az első tanítási nap. A debreceni anyuka és lánya sokáig nem felejti majd el, ami velük történt.
Hétfő reggel újra becsengettek az iskolákban, így Debrecenben is megnövekedett a forgalom. Sokkal több gyalogos, biciklis és rolleres jelent meg a utakon, valamint az autók száma is megsokszorozódott a város útjain. Ám nem mindenkinek kezdődött, felhőtlenül az új tanév, egy cívisvárosi anyuka és kislánya ugyanis nagyon pórul jártak, már a suli első napján, ugyanis az autójuk lerobbant az Egyetem sugárúton miközben az iskola felé mentek, de egy kedves idegen segített nekik a bajban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A nő az esetről a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számolt be, mint írta, keresi azt a jólelkű apukát, aki segítséget nyújtott nekik, majd elvitte őket az iskolába. Mint írta, a férfi két fia is abba az intézménybe jár, ahová a lánya, azonban a nagy sietségben elfelejtette megkérdezni a nevüket.
A lányom szeretné megköszönni a fiaidnak egy büfés csokival a segítőkészségedet és én is Neked egy kis frissítővel. Köszönöm, hogy vannak ilyen jó emberek még
– olvasható az anyuka bejegyzésében. Hozzátette, ha a kedves idegen magára ismer, vegye fel vele a kapcsolatot.
Ajánljuk még: