Nehézségbe ütközött út közben a debreceni anyuka, de amit ezután kapott, az lepte csak meg igazán

Hétfő reggel újra becsengettek az iskolákban, így Debrecenben is megnövekedett a forgalom. Sokkal több gyalogos, biciklis és rolleres jelent meg a utakon, valamint az autók száma is megsokszorozódott a város útjain. Ám nem mindenkinek kezdődött, felhőtlenül az új tanév, egy cívisvárosi anyuka és kislánya ugyanis nagyon pórul jártak, már a suli első napján, ugyanis az autójuk lerobbant az Egyetem sugárúton miközben az iskola felé mentek, de egy kedves idegen segített nekik a bajban.

Lerobbant a forgalomban a debreceni anyuka autója

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A nő az esetről a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számolt be, mint írta, keresi azt a jólelkű apukát, aki segítséget nyújtott nekik, majd elvitte őket az iskolába. Mint írta, a férfi két fia is abba az intézménybe jár, ahová a lánya, azonban a nagy sietségben elfelejtette megkérdezni a nevüket.

A lányom szeretné megköszönni a fiaidnak egy büfés csokival a segítőkészségedet és én is Neked egy kis frissítővel. Köszönöm, hogy vannak ilyen jó emberek még

– olvasható az anyuka bejegyzésében. Hozzátette, ha a kedves idegen magára ismer, vegye fel vele a kapcsolatot.

