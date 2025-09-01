szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem semmi

47 perce

Nehézségbe ütközött út közben a debreceni anyuka, de amit ezután kapott, az lepte csak meg igazán

Címkék#autó#debrecen#tanév#Egyetem sugárút#iskola

Nem mindenkinek indult zökkenőmentesen az első tanítási nap. A debreceni anyuka és lánya sokáig nem felejti majd el, ami velük történt.

Haon.hu

Hétfő reggel újra becsengettek az iskolákban, így Debrecenben is megnövekedett a forgalom. Sokkal több gyalogos, biciklis és rolleres jelent meg a utakon, valamint az autók száma is megsokszorozódott a város útjain. Ám nem mindenkinek kezdődött, felhőtlenül az új tanév, egy cívisvárosi anyuka és kislánya ugyanis nagyon pórul jártak, már a suli első napján, ugyanis az autójuk lerobbant az Egyetem sugárúton miközben az iskola felé mentek, de egy kedves idegen segített nekik a bajban. 

Lerobbant a forgalomban a debreceni anyuka autója
Lerobbant a forgalomban a debreceni anyuka autója
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A nő az esetről a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban számolt be, mint írta, keresi azt a jólelkű apukát, aki segítséget nyújtott nekik, majd elvitte őket az iskolába. Mint írta, a férfi két fia is abba az intézménybe jár, ahová a lánya, azonban a nagy sietségben elfelejtette megkérdezni a nevüket. 

A lányom szeretné megköszönni a fiaidnak egy büfés csokival a segítőkészségedet és én is Neked egy kis frissítővel. Köszönöm, hogy vannak ilyen jó emberek még

– olvasható az anyuka bejegyzésében. Hozzátette, ha a kedves idegen magára ismer, vegye fel vele a kapcsolatot.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu