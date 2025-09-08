szeptember 8., hétfő

Vendéglátás

3 órája

Megkérdeztük a ChatGPT-t: melyek Debrecen legjobb éttermei?

Egyre többen fordulnak a mesterséges intelligenciához kérdéseikkel. Mi a vendéglátóhelyekről kérdeztük a ChatGPT-t: részletes listával állt elő Debrecen legjobb éttermeiről.

Biró Soma

Debrecen gasztronómiai kínálata évről évre gazdagodik; de vajon mit gondol a cívisváros vendéglátóhelyeiről a mesterséges intelligencia? Megkérdeztük a ChatGPT-t, hogy szerinte melyek Debrecen legjobb éttermei – és kíváncsiak voltunk arra is, hogy más AI-modellek egyetértenek-e az ajánlásaival. 

Debrecen legjobb éttermei
Kitalálod, hol készítették ezt a mangalicatarját debrecenivel? A ChatGPT szerint ez az első Debrecen legjobb éttermei között
Forrás:  MW-archív

A ChatGPT szerint ezek Debrecen legjobb éttermei

Első helyen az IKON Restaurant & Lounge-ot emelte ki a ChatGPT, amelyről megjegyezte:

a Dining Guide Top100 listáján szerepel, mint a kelet-magyarországi régió kiemelkedő fine-dining étterme.

 Megemlítette továbbá, hogy az étterem fenntartható és helyi alapanyagokkal dolgozik, valamint saját kertből származó hozzávalókat használ. A mangalica- és libamájételek mellett a ChatGPT szerint az újragondolt Debreceni torta is figyelemre méltó.

A második helyen a Csokonai Étterem végzett az AI listáján.

Ez az étterem hagyományos és nemzetközi konyhát kínál bőséges adagokkal

 – magyarázta a ChatGPT, hozzátéve, hogy a hangulatos pincéjükben minden falat mennyei. Az étterem a Csokonai Színház szomszédságában található, ami az AI szerint tovább növeli a vonzerejét.

Ikon étterem Debrecen (4 of 31)
Az AI szerint az Ikon étterem mindent felülmúl 
Forrás:  MW-archív

Történelmi falak között modern konyhák

Különösen érdekesnek találta a ChatGPT a Régi Posta Éttermet, amely egy XVII. századi egykori postahivatal pincéjében működik. Az AI kiemelte, hogy itt tradicionális magyar ételekkel, nagy adagokkal és élőzenével várják a vendégeket, valamint a Reddit felhasználók is gyakran ajánlják ezt a helyet az autentikus élményre vágyóknak.

A Flaska Vendéglő szintén felkerült a listára, ahol a magyar és európai konyha mellett vegetáriánus lehetőségek is sorakoznak a menün. A ChatGPT megjegyezte, hogy könnyen megközelíthető helyszínen található a belvárosban, valamint barátságos árakat kínál, ami vonzóvá teszi a családok számára is.

A nemzetközi ízek kedvelőinek a Wok to Box típusú ázsiai éttermeket ajánlotta az AI, kiemelve, hogy ezek gyors, egészséges és változatos ázsiai ízeket tálalnak, személyre szabott wok boxokkal és sushi választékkal.

Túrós desszert (2)
Túrós desszert a fine dining debreceni királyától
Forrás:  MW-archív

A ChatGPT különleges ajánlásai

Érdekes színfoltként került be a listába a Govinda Étterem és Kulturális Központ is.

Az indiai vegán menüt kínáló hely része a nemzetközi Govinda étteremláncnak, ahol frissen készített, egészséges ételeket szolgálnak fel

– írta a ChatGPT.

A street food kategóriában a Beer & Wurst került elő, amelyről az AI megjegyezte: – a Redditen autentikus debrecziner (paprikás kolbász) kipróbálásához gyakran ajánlott hely.

Érdemes elmondani, hogy a ChatGPT több olyan éttermet is megemlített, amelyek már nem is működnek városunkban. Ezért fontos utánanézni a ChatGPT ajánlásainak mielőtt még elindulnánk, hogy meggyőződjünk róla, valóban úgy van-e, ahogy azt az AI megírta.

Mit mond a Claude?

Megkérdeztük a Claude-ot is, a ChatGPT egyik legnagyobb konkurensét. A Claude szerint van néhány fontos étterem, ami kimaradt a legjobban ismert AI listájából. A francia Anthropic cég által fejlesztett Claude AI – amely 2025-ben már az Opus 4.1 verziónál tart – kiemelte például a Belga Éttermet és Sörözőt, amely szerinte Debrecen egyik legfontosabb társasági központja.

A Claude leírta, hogy a Belga étterem figyelemre méltó a belga sörök széles választéka miatt, és olyan különlegességeket kínál, mint a rózsaborsos bélszínjava vagy a szürkemarhaételek.

Az étterem nyári kerthelyisége és a Piac utcai élőzenés terasza is növeli népszerűségét

 – tette hozzá az AI.

A Viktória Étterem a másik olyan hely, amit a Claude fontosnak tartott megemlíteni. A debreceni Nagyerdő szívében található vendéglő tradicionális magyar és nemzetközi fogásokkal, valamint speciálisan elkészített gluténmentes ételekkel várja vendégeit. A Claude szerint a 120 fős étterem és 80 fős terasz ideális nagyobb rendezvényekre is.

CM20240217_Debrecen rég múlt diszkó helyszínek_HAON (22)
Claude a Belga éttermet is berakta a toplistába
Forrás:  MW-archív

Közös pont: az IKON mindkét AI szerint csúcsétterem

Mindkét mesterséges intelligencia egyetértett abban, hogy az IKON Restaurant & Lounge Debrecen egyik legkiemelkedőbb fine dining étterme. A hely mindkét AI értékelése szerint kiváló minőségű, modern konyhát képvisel.

A két AI összességében hasonló szempontok alapján választotta az éttermeket: mindketten figyelembe vették a vendégértékeléseket, a konyha minőségét, az árkategóriát és a különlegességeket. Míg a ChatGPT több nemzetközi és vegetáriánus helyet említett, a Claude inkább a hagyományos magyar vendéglátóhelyekre fókuszált.

Az AI-ajánlások természetesen nem helyettesítik a személyes tapasztalatokat, de érdekes látni, hogy a mesterséges intelligencia milyen szempontok alapján rangsorolja Debrecen legjobb éttermeit. Akár egyetértünk velük, akár nem, egy biztos: a cívisváros gasztronómiai kínálata gazdag és változatos, mindenki megtalálhatja benne a számára megfelelőt.

