Te se hiszed el, milyen díj került Debrecenben!

A magyar kerékpározás történetének legnagyobb eredménye az 1966-os Mexikói körverseny győzelmi kupája mostantól a Debreceni Kerékpár Múzeumban ragyog! – számolt be róla közösségi oldalán Papp László.

A díj Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg

Forrás: Facebook / Papp László

Mint írja, szívből gratulál Katona Attilának a 120 különleges kerékpárból álló gyűjteményhez - mindenkit biztat, hogy fedezze fel a 19. századtól egészen napjainkig bemutatott tárlatot.

