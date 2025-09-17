szeptember 17., szerda

Helyi közélet

1 órája

Te se hiszed el, milyen díj került Debrecenben!

Címkék#debrecen#kupa#múzeum

Új otthonra talált a kupa. A díj a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg.



A magyar kerékpározás történetének legnagyobb eredménye az 1966-os Mexikói körverseny győzelmi kupája mostantól a Debreceni Kerékpár Múzeumban ragyog! – számolt be róla közösségi oldalán Papp László.

A díj Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg
A díj Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg
Forrás: Facebook / Papp László

Mint írja, szívből gratulál Katona Attilának a 120 különleges kerékpárból álló gyűjteményhez - mindenkit biztat, hogy fedezze fel a 19. századtól egészen napjainkig bemutatott tárlatot.

