Helyi közélet
1 órája
Te se hiszed el, milyen díj került Debrecenben!
Új otthonra talált a kupa. A díj a Debreceni Kerékpár Múzeumban tekinthető meg.
A magyar kerékpározás történetének legnagyobb eredménye az 1966-os Mexikói körverseny győzelmi kupája mostantól a Debreceni Kerékpár Múzeumban ragyog! – számolt be róla közösségi oldalán Papp László.
Mint írja, szívből gratulál Katona Attilának a 120 különleges kerékpárból álló gyűjteményhez - mindenkit biztat, hogy fedezze fel a 19. századtól egészen napjainkig bemutatott tárlatot.
