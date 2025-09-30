Csak a legbátrabbaknak ajánlják ezt a programot Debrecenben

Idén ősszel egy különleges járat gördül ki a debreceni remízből, a Rémségek villamosa – olvasható az esemény oldalán. A DKV Zrt. először indítja útjára ezt az egyedülálló régi nosztalgiajáratot, a programon egy Bengáli villamos repíti az utasokat a sötétbe, a holdfény kíséretében. A feldíszített járművön misztikus fények, titokzatos zugok és borzongás várja az érdeklődőket.

Idén első alkalommal indul útjára a debreceni Rémségek villamosa

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az eseményről bővebben itt tudnak tájékozódni.

