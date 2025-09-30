szeptember 30., kedd

2 órája

Csak a legbátrabbaknak ajánlják ezt a programot Debrecenben

Címkék#program#Debrecen#újdonság#villamos#Bengáli villamos

A DKV Zrt. először indítja útjára ezt a járatot. Nem érdemes kihagyni ezt a látványt Debrecenben.

Haon.hu

Idén ősszel egy különleges járat gördül ki a debreceni remízből, a Rémségek villamosa – olvasható az esemény oldalán. A DKV Zrt. először indítja útjára ezt az egyedülálló régi nosztalgiajáratot, a programon egy Bengáli villamos repíti az utasokat a sötétbe, a holdfény kíséretében. A feldíszített járművön misztikus fények, titokzatos zugok és borzongás várja az érdeklődőket. 

Idén első alkalommal indul útjára a debreceni Rémségek villamosa
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Az eseményről bővebben itt tudnak tájékozódni.

Ajánljuk még:

 

