Közlekedés
2 órája
Csak a legbátrabbaknak ajánlják ezt a programot Debrecenben
A DKV Zrt. először indítja útjára ezt a járatot. Nem érdemes kihagyni ezt a látványt Debrecenben.
Idén ősszel egy különleges járat gördül ki a debreceni remízből, a Rémségek villamosa – olvasható az esemény oldalán. A DKV Zrt. először indítja útjára ezt az egyedülálló régi nosztalgiajáratot, a programon egy Bengáli villamos repíti az utasokat a sötétbe, a holdfény kíséretében. A feldíszített járművön misztikus fények, titokzatos zugok és borzongás várja az érdeklődőket.
Az eseményről bővebben itt tudnak tájékozódni.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
6 órája
Veszélyes bűnözőért küldték ki a TEK-et Hajdú-Biharban, ilyen rajtaütést ritkán lát a város – fotókkal, videóval
Ezt ne hagyja ki!Gyilkosság
5 órája
Brutális ügy Debrecenben: kisgyermekük mellett, álmában fojtotta meg a feleségét, miután leállt a gyógyszerekkel
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre