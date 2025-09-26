szeptember 26., péntek

Közlekedés

3 órája

Késésekre lehet számítani a debreceni közlekedésben

A motoros felvonulás ideje alatt változik a menetidő.

Haon.hu

2025. szeptember 27-én, szombaton 9:00 és 11:00 óra között felvonulást rendeznek, mely érinti a közösségi debreceni közlekedést is – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a felvonulás a Kossuth tér – Péterfia utca – Simonyi út – Nagyerdei körút – Klinikai Központ Nagyerdei Campus útvonalon halad végig.

A motoros felvonulás ideje alatt változik a menetidő Debrecenben

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A felvonulás ideje alatt az 1 és a 2-es villamosok, a 10,10Y, 11, 12, 13, 14Y, 15,15Y, 22, 23, 23Y, 24 és 43-as autóbuszok menetidejében néhány perces késés előfordulhat.

