Közlekedés
3 órája
Késésekre lehet számítani a debreceni közlekedésben
A motoros felvonulás ideje alatt változik a menetidő.
2025. szeptember 27-én, szombaton 9:00 és 11:00 óra között felvonulást rendeznek, mely érinti a közösségi debreceni közlekedést is – számolt be róla a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Mint írják, a felvonulás a Kossuth tér – Péterfia utca – Simonyi út – Nagyerdei körút – Klinikai Központ Nagyerdei Campus útvonalon halad végig.
A felvonulás ideje alatt az 1 és a 2-es villamosok, a 10,10Y, 11, 12, 13, 14Y, 15,15Y, 22, 23, 23Y, 24 és 43-as autóbuszok menetidejében néhány perces késés előfordulhat.
