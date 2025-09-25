szeptember 25., csütörtök

Közlekedés

1 órája

Fellélegezhetnek az autósok! Újra kétirányúak lesznek a forgalmas debreceni utcák

Címkék#debrecen#közlekedési csomópont#közlekedés#forgalom

Sokan várták már ezt a döntést. Több nagyszabású útfelújítás is zajlik Debrecenben.

Haon.hu

A 33. számú főút debreceni csomópontjának (Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca) kapacitásnövelő fejlesztése miatt ideiglenesen egyirányúsítottuk a Csigekert utca – Bölcs utca, valamint a Csata utca érintett szakaszait – számolt róla be közösségi oldalán Barcsa Lajos.

Több nagyszabású útfelújítás is zajlik Debrecenben
Forrás: Facebook / Barcsa Lajos

Változik a forgalmi rend Debrecenben

Mint írják, tekintettel arra, hogy a lakosság tömegesen kérte az eredeti forgalmi rend visszaállítását, kezdeményezte, hogy az utcák ismét kétirányúak legyenek.

Ennek megfelelően 2025. szeptember 25-én (csütörtök) 16 órától várhatóan visszaáll az eredeti forgalmi rend.

Bízik benne, hogy a hamarosan megnyíló Csigekerti csomópont tovább javítja majd a környék közlekedési helyzetét, és megkönnyíti az itt élők mindennapjait.

