Fellélegezhetnek az autósok! Újra kétirányúak lesznek a forgalmas debreceni utcák
Sokan várták már ezt a döntést. Több nagyszabású útfelújítás is zajlik Debrecenben.
A 33. számú főút debreceni csomópontjának (Balmazújvárosi út – Füredi út – Csigekert utca – Szabó Lőrinc utca) kapacitásnövelő fejlesztése miatt ideiglenesen egyirányúsítottuk a Csigekert utca – Bölcs utca, valamint a Csata utca érintett szakaszait – számolt róla be közösségi oldalán Barcsa Lajos.
Változik a forgalmi rend Debrecenben
Mint írják, tekintettel arra, hogy a lakosság tömegesen kérte az eredeti forgalmi rend visszaállítását, kezdeményezte, hogy az utcák ismét kétirányúak legyenek.
Ennek megfelelően 2025. szeptember 25-én (csütörtök) 16 órától várhatóan visszaáll az eredeti forgalmi rend.
Bízik benne, hogy a hamarosan megnyíló Csigekerti csomópont tovább javítja majd a környék közlekedési helyzetét, és megkönnyíti az itt élők mindennapjait.
