2 órája

Aranypinty, Fogaras és Kazay Sámuel – újabb utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés

Címkék#közgygűlés#Debrecen#utcanevek

Részletes listát osztottak meg. A közgyűlés Debrecenben dönt az újabb földterületekkel kapcsolatos utcanevek bevezetéséről.

Haon.hu

Új utcanevek bevezetéséről is dönt Debrecenben a közgyűlés a szeptember 25-én, csütörtökön esedékes ülésén – derült ki a testület felé benyújtott előterjesztésből. Ahogy az a dokumentumban is szerepel, a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen a magyar építészetről szóló törvény szerinti épület található.

Új utcanevek kerülhetnek bevezetésre Debrecenben, csütörtökön dönt a közgyűlés
Új utcanevek kerülhetnek bevezetésre Debrecenben, csütörtökön dönt a közgyűlés
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az alábbi utcanevek esetében dönt a közgyűlés Debrecenben 

  • A Biczó István kert településrészen a Motor és a Kalapács utcát összekötő földterület elnevezésére a Fogaras utca nevet javasolják. 
  • Nagycsere településrészen a Tarsoly utca folytatására javasolják a Tarsoly utca nevet. 
  • A Monostorpályi útból a Paprika utcánál kiágazó kisebb közterület elnevezésére javasolják a Paprika köz nevet.
  • A Vezér utcától a Rex Ferenc utcáig tartó és a Rugó utcával párhuzamos útszakaszra javasolják a Kazay Sámuel utca nevet.
  • A Külső Vámospércsi út kiterjesztését továbbra is Külső Vámospércsi út néven kezelnék. 
  • A Fakopáncs utca bővülésére a szaktestület javasolja a Fakopáncs utca nevet.
  • A Fakopáncs utcából kiágazó közterületre javaslat alapján az Aranypinty utca nevet használnák. 

A határozati javaslat szakmai előkészítésének részeként – a hivatkozott önkormányzati rendeletben szabályozott eljárásrendnek megfelelően – megtörtént az adott területek térképmásolatainak, tulajdoni lapjainak beszerzése és az elnevezéshez szükséges szakvélemények megkérése.

