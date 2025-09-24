Aranypinty, Fogaras és Kazay Sámuel – újabb utcanevekről dönthet a debreceni közgyűlés

Új utcanevek bevezetéséről is dönt Debrecenben a közgyűlés a szeptember 25-én, csütörtökön esedékes ülésén – derült ki a testület felé benyújtott előterjesztésből. Ahogy az a dokumentumban is szerepel, a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen a magyar építészetről szóló törvény szerinti épület található.

Új utcanevek kerülhetnek bevezetésre Debrecenben, csütörtökön dönt a közgyűlés

Az alábbi utcanevek esetében dönt a közgyűlés Debrecenben

A Biczó István kert településrészen a Motor és a Kalapács utcát összekötő földterület elnevezésére a Fogaras utca nevet javasolják.

nevet javasolják. Nagycsere településrészen a Tarsoly utca folytatására javasolják a Tarsoly utca nevet.

nevet. A Monostorpályi útból a Paprika utcánál kiágazó kisebb közterület elnevezésére javasolják a Paprika köz nevet.

nevet. A Vezér utcától a Rex Ferenc utcáig tartó és a Rugó utcával párhuzamos útszakaszra javasolják a Kazay Sámuel utca nevet.

utca nevet. A Külső Vámospércsi út kiterjesztését továbbra is Külső Vámospércsi út néven kezelnék.

néven kezelnék. A Fakopáncs utca bővülésére a szaktestület javasolja a Fakopáncs utca nevet.

nevet. A Fakopáncs utcából kiágazó közterületre javaslat alapján az Aranypinty utca nevet használnák.

A határozati javaslat szakmai előkészítésének részeként – a hivatkozott önkormányzati rendeletben szabályozott eljárásrendnek megfelelően – megtörtént az adott területek térképmásolatainak, tulajdoni lapjainak beszerzése és az elnevezéshez szükséges szakvélemények megkérése.

