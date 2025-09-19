szeptember 19., péntek

Koszorúzás

Kossuth Lajosra emlékeztek Debrecenben - fotókkal

223 éve született a korábbi államfő. Kossuth Lajos tiszteletére koszorúzást szervezett a Debreceni Kossuth Társaság.

Haon.hu

Szeptember 19-én született Kossuth Lajos korábbi magyar miniszter és kormányfő. Ennek tiszteletére a Debreceni Kossuth Társaság megemlékezést és koszorúzást tartott a Kossuth-szobornál Jóga László vezetésével. 

Diákok is részt vettek a Kossuth-szobor megkoszorúzásán Debrecenben
Fotó: Katona Ákos

A koszorúzásról készült galériát itt tudjátok megtekinteni:

A Kossuth-szobor koszorúzása Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

