Koszorúzás
11 perce
Kossuth Lajosra emlékeztek Debrecenben - fotókkal
223 éve született a korábbi államfő. Kossuth Lajos tiszteletére koszorúzást szervezett a Debreceni Kossuth Társaság.
Szeptember 19-én született Kossuth Lajos korábbi magyar miniszter és kormányfő. Ennek tiszteletére a Debreceni Kossuth Társaság megemlékezést és koszorúzást tartott a Kossuth-szobornál Jóga László vezetésével.
A koszorúzásról készült galériát itt tudjátok megtekinteni:
A Kossuth-szobor koszorúzása DebrecenbenFotók: Katona Ákos
