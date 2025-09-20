2 órája
Elhunyt egy idős asszony Debrecenben, sosem felejti el a családja, amit a szobatársa tett vele
Egy idős asszonyt keresnek a megtört családtagok. A debreceni kórház falai között történtek mély nyomot hagytak elhunyt édesanya lányában.
Megható bejegyzésben kért segítséget egy megtört személy a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban szombaton. A nő köszönetet szeretne mondani egy néninek, aki a debreceni gasztroenterológián feküdt egy szobában az édesanyjával. A néniről alig tud ugyan valamit, mégis sokat jelentene neki, ha megtalálná.
Mint írta, a nénit Rozikának hívták, és körülbelül 2025. szeptember 7-től 11-ig feküdt az édesanyjával egy szobában.
Ő volt anyukámnak a segítség az utolsó napjaiban. Szeretném neki megköszönni, hogy beszélt hozzá. Hogy törődött vele.
Hozzátette, semmi mást nem kér, csak annyit, hogy segítsenek neki megtalálni a nénit, mert személyesen is szeretné neki mindazt megköszönni, amit tett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla