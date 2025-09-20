Elhunyt egy idős asszony Debrecenben, sosem felejti el a családja, amit a szobatársa tett vele

Megható bejegyzésben kért segítséget egy megtört személy a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban szombaton. A nő köszönetet szeretne mondani egy néninek, aki a debreceni gasztroenterológián feküdt egy szobában az édesanyjával. A néniről alig tud ugyan valamit, mégis sokat jelentene neki, ha megtalálná.

Megható dolgok történtek a debreceni kórház falai között

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írta, a nénit Rozikának hívták, és körülbelül 2025. szeptember 7-től 11-ig feküdt az édesanyjával egy szobában.

Ő volt anyukámnak a segítség az utolsó napjaiban. Szeretném neki megköszönni, hogy beszélt hozzá. Hogy törődött vele.

Hozzátette, semmi mást nem kér, csak annyit, hogy segítsenek neki megtalálni a nénit, mert személyesen is szeretné neki mindazt megköszönni, amit tett.

