Visszakapták a debreceniek a népszerű játszóteret

A debreceni Bartók Béla úti játszótéren megjavították a megrongálódott játékelemeket – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, igyekeznek minél hamarabb megoldani az esetleges hibákat, de arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak az eszközökre, hogy sokáig örömüket lelhessék bennük a gyerekek!

Több megrongálódott játékelemet is megjavítottak Debrecenben

Forrás: Facebook / Széles Diána

