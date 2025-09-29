Játszótér
27 perce
Visszakapták a debreceniek a népszerű játszóteret
A legkisebbek újra visszatérhetnek erre a játszótérre. Több megrongálódott játékelemet is megjavítottak Debrecenben.
A debreceni Bartók Béla úti játszótéren megjavították a megrongálódott játékelemeket – osztotta meg a hírt közösségi oldalán Széles Diána. Mint írja, igyekeznek minél hamarabb megoldani az esetleges hibákat, de arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak az eszközökre, hogy sokáig örömüket lelhessék bennük a gyerekek!
