Ismét becsengettek: a diákok az iskolába, a nagy forgalom az utakra tért vissza Debrecenben – fotókkal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az iskolakezdés azok számára a legnehezebb, akik frissen vágnak neki. Felkészítő ide vagy oda, egy leendő első osztályos tanuló számára igenis ijesztő lehet az új környezet, a rengeteg ismeretlen arc és a drasztikusan megváltozó napirend.

Anyuka és kisfia közösen érkeztek az iskolába az első napon

Forrás: Vida Márton Péter

Mind tudjuk, a szülők, ahol tudnak igyekeznek enyhíteni ezeken a nehézségeken. Nem volt ez másképp most sem, az Árpád Vezér Általános Iskola előtt most is szülők tucatjai indították el a tanulás rögös útján gyermekeiket.

A rendőrök a közlekedők figyelmét kérik

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán tett közzé egy figyelemfelhívó bejegyzést az iskolakezdés kapcsán. Mint írták, a nyári szünet után a diákok újra hallhatták a csengők hangját. Mindenkinek nehéz belerázódni az iskolai életbe, a gyerekeknek, a tanároknak, de még a szülőknek is nehézséget okoz az „újrakezdés”.

Kiemelték, mint ahogy azt már korábban is megszokhattuk, a rendőrök az oktatási intézmények környékén fokozott jelenléttel segítik a közlekedőket azért, hogy minden gyermek biztonságosan beérjen az iskolába.

A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a kicsik számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít. A gyermekek biztonsága közös felelősségünk. Vigyázzunk rájuk együtt!

– emelték ki.

Ajánljuk még: