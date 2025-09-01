szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Becsengettek!

2 órája

Ismét becsengettek: a diákok az iskolába, a nagy forgalom az utakra tért vissza Debrecenben – fotókkal

Címkék#debrecen#iskolakezdés#közlekedés#tanévnyitó#Hajdú-Bihar

Hétfőn hivatalosan is kezdetét vette egy újabb tanév. Debrecen utcáit újra népes diáksereg töltötte meg, ráadásul az utakon is érezhető volt a megnövekedett forgalom.

Haon.hu

Újabb tanév vette kezdetét, a diákok hétfő reggel már visszatértek a padokba, míg az óvodások a csoportszobáikat vették újra birtokba. Az iskolai évnyitókra igyekvő diáksereg nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem bizony az utakon is tetten érhető volt: a piros lámpáknál a legtöbb autóba benézve már nemcsak a volán mögött ülő felnőtteket, hanem bizony kisdiákokat is szép számmal szúrhattunk ki Debrecenben is. De a gyalogátkelőknél is látható volt, hogy véget ért a vakáció, ugyanis jóval többen vártak arra, hogy zöldre váltson egy-egy lámpa. 

Debrecenben is becsengettek az iskolásoknak
Debrecenben is becsengettek az iskolásoknak
Forrás: Vida Márton Péter

A reggeli csúcsban, bár mindenki sietett, kirívó esettel mi magunk nem találkoztunk, vigyáztak egymásra az autósok. A debreceni utakat járva fotóriporterünk több képet is készített, amelyek jól tükrözik a reggeli közlekedési állapotokat:

Megkezdődött az iskola Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az iskolakezdés azok számára a legnehezebb, akik frissen vágnak neki. Felkészítő ide vagy oda, egy leendő első osztályos tanuló számára igenis ijesztő lehet az új környezet, a rengeteg ismeretlen arc és a drasztikusan megváltozó napirend. 

VMP20250901_iskolakezdés_forgalom_HAON_018
Anyuka és kisfia közösen érkeztek az iskolába az első napon
Forrás: Vida Márton Péter

Mind tudjuk, a szülők, ahol tudnak igyekeznek enyhíteni ezeken a nehézségeken. Nem volt ez másképp most sem, az Árpád Vezér Általános Iskola előtt most is szülők tucatjai indították el a tanulás rögös útján gyermekeiket.

A rendőrök a közlekedők figyelmét kérik

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán tett közzé egy figyelemfelhívó bejegyzést az iskolakezdés kapcsán. Mint írták, a nyári szünet után a diákok újra hallhatták a csengők hangját. Mindenkinek nehéz belerázódni az iskolai életbe, a gyerekeknek, a tanároknak, de még a szülőknek is nehézséget okoz az „újrakezdés”. 

Kiemelték, mint ahogy azt már korábban is megszokhattuk, a rendőrök az oktatási intézmények környékén fokozott jelenléttel segítik a közlekedőket azért, hogy minden gyermek biztonságosan beérjen az iskolába. 

A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a kicsik számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít. A gyermekek biztonsága közös felelősségünk. Vigyázzunk rájuk együtt!

– emelték ki. 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu