Ismét becsengettek: a diákok az iskolába, a nagy forgalom az utakra tért vissza Debrecenben – fotókkal
Hétfőn hivatalosan is kezdetét vette egy újabb tanév. Debrecen utcáit újra népes diáksereg töltötte meg, ráadásul az utakon is érezhető volt a megnövekedett forgalom.
Újabb tanév vette kezdetét, a diákok hétfő reggel már visszatértek a padokba, míg az óvodások a csoportszobáikat vették újra birtokba. Az iskolai évnyitókra igyekvő diáksereg nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem bizony az utakon is tetten érhető volt: a piros lámpáknál a legtöbb autóba benézve már nemcsak a volán mögött ülő felnőtteket, hanem bizony kisdiákokat is szép számmal szúrhattunk ki Debrecenben is. De a gyalogátkelőknél is látható volt, hogy véget ért a vakáció, ugyanis jóval többen vártak arra, hogy zöldre váltson egy-egy lámpa.
A reggeli csúcsban, bár mindenki sietett, kirívó esettel mi magunk nem találkoztunk, vigyáztak egymásra az autósok. A debreceni utakat járva fotóriporterünk több képet is készített, amelyek jól tükrözik a reggeli közlekedési állapotokat:
Megkezdődött az iskola DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
Az elsősöknek is becsengettek Debrecenben
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az iskolakezdés azok számára a legnehezebb, akik frissen vágnak neki. Felkészítő ide vagy oda, egy leendő első osztályos tanuló számára igenis ijesztő lehet az új környezet, a rengeteg ismeretlen arc és a drasztikusan megváltozó napirend.
Mind tudjuk, a szülők, ahol tudnak igyekeznek enyhíteni ezeken a nehézségeken. Nem volt ez másképp most sem, az Árpád Vezér Általános Iskola előtt most is szülők tucatjai indították el a tanulás rögös útján gyermekeiket.
A rendőrök a közlekedők figyelmét kérik
A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség a közösségi oldalán tett közzé egy figyelemfelhívó bejegyzést az iskolakezdés kapcsán. Mint írták, a nyári szünet után a diákok újra hallhatták a csengők hangját. Mindenkinek nehéz belerázódni az iskolai életbe, a gyerekeknek, a tanároknak, de még a szülőknek is nehézséget okoz az „újrakezdés”.
Kiemelték, mint ahogy azt már korábban is megszokhattuk, a rendőrök az oktatási intézmények környékén fokozott jelenléttel segítik a közlekedőket azért, hogy minden gyermek biztonságosan beérjen az iskolába.
A nyugodtabb közlekedés nemcsak a balesetek kockázatát csökkenti, hanem a kicsik számára is biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb iskolakezdést biztosít. A gyermekek biztonsága közös felelősségünk. Vigyázzunk rájuk együtt!
– emelték ki.
