Mága Zoltán is fellépett a Debreceni Iparkamara ünnepségén

A 175 éves Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara eddigi munkája is bizonyította: van tudás, van erő, és van hit Debrecenben - közölte kedden Facebook-oldalán Papp László, Debrecen polgármestere.

Forrás: Facebook/Papp László

A bejegyzésben hangsúlyozza, a kamara mindig is úttörő volt: aktívan részt vett az iparos tanoncok és felnőttek oktatásában, a vállalkozások válságok idején történő megsegítésében, s később az újjáépítésben is. A honatya hozzátette, ahogyan a múltban a kamara összefogta, képviselte és erősítette a helyi gazdasági szereplőket, úgy ma is ugyanaz a feladata: irányt mutatni a változó világban, és biztosítani, hogy a debreceni vállalkozások nyertesei legyenek a globális átalakulásnak. Hiszen most egy újabb gazdasági fellendülés időszakát éljük.

A beszállítói és logisztikai láncokba való bekapcsolódás, a szolgáltató szektor bővülése, valamint a kkv-szektor erősítése jelenti azt a lehetőséget, hogy Debrecen végérvényesen a régió központjává váljon, ebben a folyamatban a Kamara szerepe nélkülözhetetlen.

- tette hozzá Papp László.

