Mága Zoltán is fellépett a Debreceni Iparkamara ünnepségén
175 éves lett a város egyik legfontosabb intézménye. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara ma is ugyanazzal a feladattal működik, mint majd két évszázaddal ezelőtt.
A 175 éves Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara eddigi munkája is bizonyította: van tudás, van erő, és van hit Debrecenben - közölte kedden Facebook-oldalán Papp László, Debrecen polgármestere.
A bejegyzésben hangsúlyozza, a kamara mindig is úttörő volt: aktívan részt vett az iparos tanoncok és felnőttek oktatásában, a vállalkozások válságok idején történő megsegítésében, s később az újjáépítésben is. A honatya hozzátette, ahogyan a múltban a kamara összefogta, képviselte és erősítette a helyi gazdasági szereplőket, úgy ma is ugyanaz a feladata: irányt mutatni a változó világban, és biztosítani, hogy a debreceni vállalkozások nyertesei legyenek a globális átalakulásnak. Hiszen most egy újabb gazdasági fellendülés időszakát éljük.
A beszállítói és logisztikai láncokba való bekapcsolódás, a szolgáltató szektor bővülése, valamint a kkv-szektor erősítése jelenti azt a lehetőséget, hogy Debrecen végérvényesen a régió központjává váljon, ebben a folyamatban a Kamara szerepe nélkülözhetetlen.
- tette hozzá Papp László.
