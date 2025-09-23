szeptember 23., kedd

Tekla névnap

27°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debrecen

1 órája

Mága Zoltán is fellépett a Debreceni Iparkamara ünnepségén

Címkék#debrecen#iparkamara#mága zoltán#évforduló

175 éves lett a város egyik legfontosabb intézménye. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara ma is ugyanazzal a feladattal működik, mint majd két évszázaddal ezelőtt.

Haon.hu

A 175 éves Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara eddigi munkája is bizonyította: van tudás, van erő, és van hit Debrecenben - közölte kedden Facebook-oldalán Papp László, Debrecen polgármestere. 

175 éves a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara
Forrás: Facebook/Papp László 

A bejegyzésben hangsúlyozza, a kamara mindig is úttörő volt: aktívan részt vett az iparos tanoncok és felnőttek oktatásában, a vállalkozások válságok idején történő megsegítésében, s később az újjáépítésben is. A honatya hozzátette, ahogyan a múltban a kamara összefogta, képviselte és erősítette a helyi gazdasági szereplőket, úgy ma is ugyanaz a feladata: irányt mutatni a változó világban, és biztosítani, hogy a debreceni vállalkozások nyertesei legyenek a globális átalakulásnak. Hiszen most egy újabb gazdasági fellendülés időszakát éljük.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A beszállítói és logisztikai láncokba való bekapcsolódás, a szolgáltató szektor bővülése, valamint a kkv-szektor erősítése jelenti azt a lehetőséget, hogy Debrecen végérvényesen a régió központjává váljon, ebben a folyamatban a Kamara szerepe nélkülözhetetlen.

 - tette hozzá Papp László.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu