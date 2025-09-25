3 órája
Durva, hogy mit helyeztek el egy debreceni parkban
Ez elfogadható? Illegális szemétlerakónak használtak egy debreceni parkot.
Debrecen köztereinek állapota épp úgy függ a szolgáltató munka minőségétől és gyakoriságától, az aktuális időjárási extrémitásoktól - mint ahogy az ott élő vagy épp aktuálisan igénybe vevő lakók gondatlanságától – számolt be róla közösségi oldalán Katona Erzsébet képviselő.
Mint írja, mindig szomorúan tapasztalja, ha valaki illegális szemét lerakónak használ egy parkot, közterületet! Szerdán a Karinthy Frigyes utcai parkban számoltak fel egy illegális hulladék lerakót- immár többedjére.
Van esetleg javaslat? Milyen megoldást alkalmazzunk vagy épp szankciót, ha valaki így módon szabadul meg a saját háztartási- vagy zöldhulladékától? Ki mit tartana elfogadhatónak?
– teszi fel kérdéseit a képviselő.
Köszöni ezúton is a zöldterületi osztály és az Uniszol segítségét!
