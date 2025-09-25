szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi a megoldás?

3 órája

Durva, hogy mit helyeztek el egy debreceni parkban

Címkék#park#debrecen#illegális szemétlerakás

Ez elfogadható? Illegális szemétlerakónak használtak egy debreceni parkot.

Haon.hu

Debrecen köztereinek állapota épp úgy függ a szolgáltató munka minőségétől és gyakoriságától, az aktuális időjárási extrémitásoktól - mint ahogy az ott élő vagy épp aktuálisan igénybe vevő lakók gondatlanságától – számolt be róla közösségi oldalán Katona Erzsébet képviselő.

Illegális szemét lerakónak használtak egy debreceni parkot
Illegális szemét lerakónak használtak egy debreceni parkot
Forrás: Facebbok / Katona Erzsébet képviselő

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint írja, mindig szomorúan tapasztalja, ha valaki illegális szemét lerakónak használ egy parkot, közterületet! Szerdán a Karinthy Frigyes utcai parkban számoltak fel egy illegális hulladék lerakót- immár többedjére.

Van esetleg javaslat? Milyen megoldást alkalmazzunk vagy épp szankciót, ha valaki így módon szabadul meg a saját háztartási- vagy zöldhulladékától? Ki mit tartana elfogadhatónak?

– teszi fel kérdéseit a képviselő.

Köszöni ezúton is a zöldterületi osztály és az Uniszol segítségét!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu