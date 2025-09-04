szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinform

1 órája

Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, több változás is lehet a közlekedésben!

Címkék#debrecen#építés#forgalomkorlátozás#szennyvíz

A munkák várhatóan november végéig tartanak. Debrecen több utcájában is forgalomkorlátozásra is kell számítani.

Haon.hu

Szeptember 8-ától, hétfőtől szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, a Téglás és a Pásztor utcákon – derül ki a városháza portálunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, az építkezés ideje alatt előfordulhatnak úton folyó munkák, ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, illetve sebességkorlátozás is. 

Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, ideiglenes forgalomkorlátozásra is lehet számítani a környéken
Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, ideiglenes forgalomkorlátozásra is lehet számítani a környéken
Forrás: illusztráció/MW-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A munkák várhatóan november végén fejeződnek be a környéken. 

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu