Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, több változás is lehet a közlekedésben!

Szeptember 8-ától, hétfőtől szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, a Téglás és a Pásztor utcákon – derül ki a városháza portálunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, az építkezés ideje alatt előfordulhatnak úton folyó munkák, ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, illetve sebességkorlátozás is.

Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, ideiglenes forgalomkorlátozásra is lehet számítani a környéken

Forrás: illusztráció/MW-archív

A munkák várhatóan november végén fejeződnek be a környéken.

