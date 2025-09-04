Útinform
Szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, több változás is lehet a közlekedésben!
A munkák várhatóan november végéig tartanak. Debrecen több utcájában is forgalomkorlátozásra is kell számítani.
Szeptember 8-ától, hétfőtől szennyvízvezetéket építenek Debrecenben, a Téglás és a Pásztor utcákon – derül ki a városháza portálunkhoz eljuttatott közleményéből. Mint írják, az építkezés ideje alatt előfordulhatnak úton folyó munkák, ideiglenes forgalomkorlátozás, útszűkület, illetve sebességkorlátozás is.
A munkák várhatóan november végén fejeződnek be a környéken.
