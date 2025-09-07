Segítség nélkül, az út szélén hagytak egy nőt a kislányával Debrecenben!

Egy kedves történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban szombat este: Egy édesanya autójával közlekedett a cívisvárosban, a Máv-rendelőnél, amikor a jármű bal első kereke kiesett. A bejegyzésből kiderül, nagyon megijedt, amikor megtörtént a baj. Sokan elhaladtak azonban mellette, végül egy másik sofőr sietett a segítségükre.

A debreceni forgalomban hagyta el a kerekét egy nő, sokan nem segítettek neki

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezúton is szeretném a hálám kifejezni annak a sofőrnek, aki a mai Máv-rendelőnél kiesett bal első kerekünknél segédkezett. Kb. 16 autósból ő volt az egyetlen, aki visszatolatott és segített. Remélem olvasod a posztot, ha már a nagy ijedtségben nem kérdeztük a neved. Vannak meg nagyon de nagyon kedves emberek, köztük te is. Köszönjük! Anyuka a kislányával

- olvasható az édesanya hálálkodása a bejegyzésben. Az ilyen posztok is bebizonyítják, mennyit jelent egy-egy kedves tett a másik ember számára.

Ez is érdekelhet: