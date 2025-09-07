szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

19°
+29
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
<3

1 órája

Segítség nélkül, az út szélén hagytak egy nőt a kislányával Debrecenben!

Címkék#autó#debrecen#debrecenben hallottam#segítség

Nagy volt az ijedtség, amikor megtörtént a baj. Egy édesanya őszintén beszélt, mit élt át Debrecenben.

Haon.hu

Egy kedves történetet osztottak meg egy Debrecenben Hallottam-csoportban szombat este: Egy édesanya autójával közlekedett a cívisvárosban, a Máv-rendelőnél, amikor a jármű bal első kereke kiesett. A bejegyzésből kiderül, nagyon megijedt, amikor megtörtént a baj. Sokan elhaladtak azonban mellette, végül egy másik sofőr sietett a segítségükre.

A debreceni forgalomban hagyta el a kerekét egy nő, sokan nem segítettek neki
A debreceni forgalomban hagyta el a kerekét egy nő, sokan nem segítettek neki
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezúton is szeretném a hálám kifejezni annak a sofőrnek, aki a mai Máv-rendelőnél kiesett bal első kerekünknél segédkezett. Kb. 16 autósból ő volt az egyetlen, aki visszatolatott és segített. Remélem olvasod a posztot, ha már a nagy ijedtségben nem kérdeztük a neved. Vannak meg nagyon de nagyon kedves emberek, köztük te is. Köszönjük! Anyuka a kislányával

- olvasható az édesanya hálálkodása a bejegyzésben. Az ilyen posztok is bebizonyítják, mennyit jelent egy-egy kedves tett a másik ember számára.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu