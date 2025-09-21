szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

2 órája

Családi napot tartottak Debrecenben

Címkék#debrecen#családi nap#Debreceni Vagyonkezelő Zrt

25 éve alapították a céget a cívisvárosban. Programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.

Haon.hu

Alapításának 25 éves évfordulójának programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. – számolt róla be közösségi oldalán Papp László.

Programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt
 Programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt
Forrás: Facebook / Papp László

Mint írja, köszöni a vállalat valamennyi dolgozójának munkáját, amellyel nap mint nap olykor láthatatlanul működtetik városunkat! 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu