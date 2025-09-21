Családi nap
2 órája
Családi napot tartottak Debrecenben
25 éve alapították a céget a cívisvárosban. Programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Alapításának 25 éves évfordulójának programsorozatát családi nappal zárta a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. – számolt róla be közösségi oldalán Papp László.
Mint írja, köszöni a vállalat valamennyi dolgozójának munkáját, amellyel nap mint nap olykor láthatatlanul működtetik városunkat!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Ellenőrzés
Tegnap, 6:00
Nincs mosdó és tilos a helyben fogyasztás ebben a debreceni cukrászdában! A fogyasztóvédelem cselekedett
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei I.
17 órája
„Aki csak az eredményt látta, azt gondolná, hogy úgy elvertek minket, mint jég a határt”
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre