Életét vesztette egy fiatal lány a debreceni buszállomáson - állították többen is, kiderítettük, mi történt!

Mentők érkeztek csütörtök reggel a debreceni helyközi-buszállomáshoz - derül ki az egyik Debrecenben Hallottam-posztból. A kommentelők elkezdtek találgatni, mégis mi történhetett a Széchenyi utca környékén, többen is azt írták, életét vesztette egy fiatal lány. Van, aki azt írta, elgázolták, olyan is volt, aki arra gondolt, rosszul lett. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is.

Mentőautó sietett a debreceni buszállomásra, megtudtuk, mi történt!

Forrás: illusztráció/MW-archív

A mentősök portálunk érdeklődésére közölték,

a helyszínről egy fiatal nőt stabil állapotban szállítottak kórházba, újraélesztésre nem volt szükség.

