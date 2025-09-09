4 órája
Normálisak?! Félelmetes, mit tett két fiú egy debreceni busszal, könnyen lehetett volna tragédia!
Jó poénnak gondolta két fiatal... Durva, milyen történetet osztottak meg egy debreceni csoportban.
Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy nő az egyik helyi járaton utazott hétfő délután, amikor két huligán jó dolognak gondolta, hogy egy kővel megdobja a busz ablakát.
Hétfő délután kb. 16.15-kor busszal kanyarodtunk éppen fel a Homokkerti felüljáróra,amikor a Vígkedvű Mihály utca felől két 12-13 éves fiú jó poénnak találta megdobni a busz ablakát egy jókora kővel. A dobáló gyereken rikító narancssárga rövidnadrág volt. Történt már ilyen esetben nem csak baleset, tragédia is
- olvasható a bejegyzésben. Többen is kifejezték nemtetszésüket a kommentek között.
Őrület amit csinálnak!!
- írja az egyik hozzászóló.
Két nem normális! Hála Istennek most nem történt tragédia, de ha ez a két tudatlan kölyök most ezen szórakoztak, akkor sajnos máskor is megteszik
- írja egy másik nő.
