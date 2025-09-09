Normálisak?! Félelmetes, mit tett két fiú egy debreceni busszal, könnyen lehetett volna tragédia!

Elképesztő történetet osztottak meg az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban: Egy nő az egyik helyi járaton utazott hétfő délután, amikor két huligán jó dolognak gondolta, hogy egy kővel megdobja a busz ablakát.

Elképesztő, mit éltek át a debreceni buszon utazók

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Hétfő délután kb. 16.15-kor busszal kanyarodtunk éppen fel a Homokkerti felüljáróra,amikor a Vígkedvű Mihály utca felől két 12-13 éves fiú jó poénnak találta megdobni a busz ablakát egy jókora kővel. A dobáló gyereken rikító narancssárga rövidnadrág volt. Történt már ilyen esetben nem csak baleset, tragédia is

- olvasható a bejegyzésben. Többen is kifejezték nemtetszésüket a kommentek között.

Őrület amit csinálnak!!

- írja az egyik hozzászóló.

Két nem normális! Hála Istennek most nem történt tragédia, de ha ez a két tudatlan kölyök most ezen szórakoztak, akkor sajnos máskor is megteszik

- írja egy másik nő.

