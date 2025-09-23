Leszállás közben esett el a debreceni buszmegállóban, ezt üzente a fiatal lány

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy nő a debreceni Nagyállomáson hagyta az autóját, de lejárt a parkolójegye, és valaki megvette neki a jegyet, így nem büntették meg. Több olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóinak hálálkodtak. Hétfőn újabb olyan bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, igenis vannak még rendes emberek.

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fiatal az esetet

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nem hagyták magára a hajdú-bihari lányt Debrecenben

Több mint egy hete történt meg a baj a debreceni buszmegállóban, a bejegyzés írója így fogalmazott az esetről:

Szeretnék egy kísérletet tenni, hátha megtalálom azt az SBO-n dolgozó nővért, aki szeptember 15-én reggel a Kadosa utcai megállóban segített nekem, amikor a Nádudvar–Debrecen Volánbusz járatról leszállás közben elestem. Szeretném kifejezni neki, és azoknak a nagyjából középiskolás korú fiataloknak a hálámat, akik akkor mellettem voltak, és megvárták a mentő kiérkezését. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy akkor az emberség legmagasabb fokát képviselve, az idejüket nem sajnálva próbálták a lehető legtöbbet tenni értem.

A posztra rengeteg reakció érkezett, többen is jobbulást kívántak a sérült lánynak.

Azta, igazán jó emberek. Neked jobbulást kívánok.

– írta az egyik kommentelő.

Vannak még jó emberek!

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

