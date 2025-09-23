szeptember 23., kedd

Tekla névnap

23°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó cselekedet

2 órája

Leszállás közben esett el a debreceni buszmegállóban, ezt üzente a fiatal lány

Címkék#debrecen#buszmegálló#segítség#baleset

Múlt héten történt a baleset, amihez a mentőket is hívni kellett. A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fiatal az esetet.

Haon.hu

Számos szívmelengető, megható és kevésbé kedves történetet osztottunk már meg Debrecenből. Nem olyan rég történt, hogy egy nő a debreceni Nagyállomáson hagyta az autóját, de lejárt a parkolójegye, és valaki megvette neki a jegyet, így nem büntették meg. Több olyan esetről is beszámoltunk, amikor a debreceni sürgősségi dolgozóinak hálálkodtak. Hétfőn újabb olyan bejegyzés jelent meg az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban, ami arról tanúskodik, igenis vannak még rendes emberek.

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fiatal az esetet
A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a fiatal az esetet
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Nem hagyták magára a hajdú-bihari lányt Debrecenben

Több mint egy hete történt meg a baj a debreceni buszmegállóban, a bejegyzés írója így fogalmazott az esetről:

Szeretnék egy kísérletet tenni, hátha megtalálom azt az SBO-n dolgozó nővért, aki szeptember 15-én reggel a Kadosa utcai megállóban segített nekem, amikor a Nádudvar–Debrecen Volánbusz járatról leszállás közben elestem. Szeretném kifejezni neki, és azoknak a nagyjából középiskolás korú fiataloknak a hálámat, akik akkor mellettem voltak, és megvárták a mentő kiérkezését. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy akkor az emberség legmagasabb fokát képviselve, az idejüket nem sajnálva próbálták a lehető legtöbbet tenni értem.

A posztra rengeteg reakció érkezett, többen is jobbulást kívántak a sérült lánynak.

Azta, igazán jó emberek. Neked jobbulást kívánok.

– írta az egyik kommentelő.

Vannak még jó emberek!

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu