Biztonság

1 órája

Tízezernél is több baleset történik évente, Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez

Kilencedik alkalommal rendezik meg országszerte a programsorozatot. Debrecen is csatlakozott Biztonság Hete rendezvényhez.

Haon.hu

A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között. Éves szinten 14 ezer baleset történik országszerte. Idén a rendezvény középpontjában a motorosok állnak. Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Debrecen is csatlakozott Biztonság Hete rendezvényhez
Debrecen is csatlakozott Biztonság Hete rendezvényhez
Forrás:  Illusztráció / MW-archív


Számos programmal készülnek Debrecenben

Szeptember 20-án, szombaton Debrecenben, a Harsona utca 67 alatt számos program várja az érdeklődőket.

A programok között várható:

  • Ingyenes műszaki átvizsgálás
  • Motoros és közlekedésbiztonsági előadások
  • Mentő- és rendőrbemutatók
  • Safety-Hungary motoros vezetéstechnika

Legyen a biztonság közös ügyünk – hiszen életek múlnak rajta!

