Biztonság
1 órája
Tízezernél is több baleset történik évente, Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez
Kilencedik alkalommal rendezik meg országszerte a programsorozatot. Debrecen is csatlakozott Biztonság Hete rendezvényhez.
A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között. Éves szinten 14 ezer baleset történik országszerte. Idén a rendezvény középpontjában a motorosok állnak. Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Számos programmal készülnek Debrecenben
Szeptember 20-án, szombaton Debrecenben, a Harsona utca 67 alatt számos program várja az érdeklődőket.
A programok között várható:
- Ingyenes műszaki átvizsgálás
- Motoros és közlekedésbiztonsági előadások
- Mentő- és rendőrbemutatók
- Safety-Hungary motoros vezetéstechnika
Legyen a biztonság közös ügyünk – hiszen életek múlnak rajta!
