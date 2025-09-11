Tízezernél is több baleset történik évente, Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez

A Biztonság Hete programsorozatot 2025-ben már a kilencedik alkalommal rendezik meg szeptember 15-21 között. Éves szinten 14 ezer baleset történik országszerte. Idén a rendezvény középpontjában a motorosok állnak. Debrecen is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Debrecen is csatlakozott Biztonság Hete rendezvényhez

Számos programmal készülnek Debrecenben

Szeptember 20-án, szombaton Debrecenben, a Harsona utca 67 alatt számos program várja az érdeklődőket.

A programok között várható:

Ingyenes műszaki átvizsgálás

Motoros és közlekedésbiztonsági előadások

Mentő- és rendőrbemutatók

Safety-Hungary motoros vezetéstechnika

Legyen a biztonság közös ügyünk – hiszen életek múlnak rajta!

