Folyamatosan újulnak meg Debrecen utcái, most mintegy 300 millióért készült el kettő

A beruházás részleteiről a helyszínen tartott sajtótájékoztatón számolt be Papp László, Debrecen polgármestere, Pósán László országgyűlési képviselő és Komolay Szabolcs, a városrész önkormányzati képviselője szeptember 15-én – számolt be róla Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal.

Befejeződött a Dézsa és a Hordó utca útépítése a debreceni Lencztelepen

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Papp László polgármester hangsúlyozta: 2025 is jelentős részben olyan esztendő Debrecenben, amikor a város minden pontján zajlanak az útépítési munkálatok, zajlik a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. A Hordó és Dézsa utcák megépítése esetében nem csupán annak lehet örülni, hogy ez hosszú-hosszú idő után megtörtént, hanem annak is, hogy valódi lakossági és városi összefogás áll mögötte. Az utcák területe ugyanis korábban magántulajdonban volt, ezért a beruházásról természetesen meg kellett állapodni a környéken, illetve az utcákban élőkkel. A polgármester biztos abban, hogy az útépítésnek köszönhetően az itt lévő ingatlanok értéke növekszik. Mint azt elmondta, ebben az évben a város összesen 650 millió forintot költött útfelújításra, útépítésre.

Elkészült a Platán utca első üteme, a Kádár dűlő, a Zöld utca első üteme, az Izsó utca második üteme, a Tőr utca első üteme. A Hordó és a Dézsa utcák útépítésének – zárt csapadékvíz-elvezető rendszerrel, járdával, közvilágítással – bruttó költsége 292 millió forint volt.

Így állnak a csomópontfejlesztések Debrecenben

Papp László arról is említést tett, hogy a kisebb útfejlesztések mellett nagyobbak is zajlanak Debrecenben: jelenleg három nagy csomópontot érintenek felújítási, illetve átépítési, kapacitásnövelő beruházások. Reményének adott hangot annak kapcsán, hogy

a Szoboszlói út és a Külsővásártér csomópontját az autósok javarészt már ebben az esztendőben használni tudják, igaz, a munkálatokat ezen a területen jövő év tavaszára kell befejezni.

Zajlik a Vámospércsi út, Hétvezér utca, Budai Nagy Antal utca kereszteződésének nagyszabású kapacitásnövelő beruházása, valamint

a Csigekert utca, Szabó Lőrinc utca, Füredi út kereszteződésének az átépítése is. E beruházások befejezése után kezdődhet el az Árpád tér, Ótemető utca, Rakovszky utca csomópontjának átépítése, ami szintén nagyon fontos beruházás lesz.

A Böszörményi út és a Vezér utca környékén élők számára pedig nagy közlekedési segítség lesz, ha befejeződik a Domokos Márton út és a 354-es – északi elkerülő – út összekötése. Papp László elmondta: a város forgalmának növekedése csak úgy kezelhető, ha a lehetőségekhez képest növelni tudjuk az utak áteresztőképességét. Ennek viszont vannak korlátai. Éppen ezért a város közlekedésfejlesztési programjának koncepcionális eleme az alternatív közlekedési folyosók megnyitása.

Ilyen alternatív közlekedési folyosó a Domokos Márton út, s ilyen lesz a keleti városrészben a belső közlekedési folyosó, amelynek a 471-es főúttól a 48-asig terjedő szakaszára vonatkozóan most van előkészítés alatt a támogatási szerződés megkötése.

A tervek szerint jövőre elindulhat ennek az útnak az építése is, ami nagy mértékben könnyít majd a keleti városrész forgalmi leterheltségén.