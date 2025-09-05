szeptember 5., péntek

2 órája

Rekordévet zár a Debreceni Extrémsport Park

Címkék#haon podcast#DebEx#debrecen#extrém sportok

Évről évre népszerűbb a debreceni extrémsport park. Vígh Tamás, a Debex vezetője számolt be az idei év sikereiről.

Bekecs Sándor

A Debreceni Extrémsport Park 2023 márciusában nyitotta meg kapuit, s évről évre egyre népszerűbbé vált mind a helyiek, mind a városba látogatók körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy már ez év augusztusában elérte a Debex azt a látogatószámot, amit tavaly egész évben. Erről, a nyári programokról, valamint a jövőben tervekről is beszélt a Haon podcast-műsorában Vígh Tamás, a Debex vezetője.

Vígh Tamás, a Debex vezetője számolt be a debreceni extrémsport park idei évéről
Vígh Tamás, a Debex vezetője számolt be a debreceni extrémsport park idei évéről
Forrás: Bekecs Sándor

Nem csak versenyzőket várnak a Debex pályáin

A Debexben található Magyarország legnagyobb gördeszkapályája és BMW-pályája, valamint egy nemzetközi felkészülésre alkalmas triálpálya és egy pumpapálya, ahol a kezdő kerékpárosok tanulhatják az extrémsport alapjait. 

A park használata mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mindenki kap egy QR-kódot, ez alapján tudjuk a pontos létszámot. A szezon novemberben zárul, de már most meghaladtuk az előző évek beléptetéseit: 2023-ban 8600, 2024-ben 9190 vendégünk volt, idén augusztus végére pedig a 9250 léptük át. A kitűzött cél a 11 ezer

 – ismertette Vígh Tamás.

Az idei év újdonságairól elmondta, szerveztek BMX magyar kupát, triál magyar kupát és országos gördeszka bajnokságot. Vannak kifejezetten lakosságnak szóló rendezvények: pumpapálya-versenyek, futóbicikli-versenyek, valamint extrémsportok napja, ahol ingyenes edzésekkel próbálhattak ki extrémsportokat a gyerekek. 

A teljes adást itt hallgathatod meg:

