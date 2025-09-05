2 órája
Rekordévet zár a Debreceni Extrémsport Park
Évről évre népszerűbb a debreceni extrémsport park. Vígh Tamás, a Debex vezetője számolt be az idei év sikereiről.
A Debreceni Extrémsport Park 2023 márciusában nyitotta meg kapuit, s évről évre egyre népszerűbbé vált mind a helyiek, mind a városba látogatók körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy már ez év augusztusában elérte a Debex azt a látogatószámot, amit tavaly egész évben. Erről, a nyári programokról, valamint a jövőben tervekről is beszélt a Haon podcast-műsorában Vígh Tamás, a Debex vezetője.
Nem csak versenyzőket várnak a Debex pályáin
A Debexben található Magyarország legnagyobb gördeszkapályája és BMW-pályája, valamint egy nemzetközi felkészülésre alkalmas triálpálya és egy pumpapálya, ahol a kezdő kerékpárosok tanulhatják az extrémsport alapjait.
A park használata mindenki számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mindenki kap egy QR-kódot, ez alapján tudjuk a pontos létszámot. A szezon novemberben zárul, de már most meghaladtuk az előző évek beléptetéseit: 2023-ban 8600, 2024-ben 9190 vendégünk volt, idén augusztus végére pedig a 9250 léptük át. A kitűzött cél a 11 ezer
– ismertette Vígh Tamás.
Az idei év újdonságairól elmondta, szerveztek BMX magyar kupát, triál magyar kupát és országos gördeszka bajnokságot. Vannak kifejezetten lakosságnak szóló rendezvények: pumpapálya-versenyek, futóbicikli-versenyek, valamint extrémsportok napja, ahol ingyenes edzésekkel próbálhattak ki extrémsportokat a gyerekek.
A TikTokon nincsenek olyan mozdulatok, mint amiket Debrecenben mutattak be a deszkások – fotókkal, videóval
A teljes adást itt hallgathatod meg:
