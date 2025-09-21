Csőtörés egy hajdú-bihari településen, vízhiányra is számítani kell

Hajdúdorogon a Gyep utcán csőtörés miatt a vízszolgáltatásban előfordulhat átmeneti nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány – számolt róla be közösségi oldalán Hajdúdorog város.

Csőtörés történt Hajdúdorogon a Gyep utcán

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint írják, a helyreállítási munkálatokon dolgoznak a szakemberek.

Ajánljuk még: