1 órája
Csőtörés egy hajdú-bihari településen, vízhiányra is számítani kell
Előfordulhat átmeneti nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány. Csőtörés történt Hajdúdorogon a Gyep utcán.
Hajdúdorogon a Gyep utcán csőtörés miatt a vízszolgáltatásban előfordulhat átmeneti nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány – számolt róla be közösségi oldalán Hajdúdorog város.
Mint írják, a helyreállítási munkálatokon dolgoznak a szakemberek.
