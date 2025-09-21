szeptember 21., vasárnap

Csőtörés

1 órája

Csőtörés egy hajdú-bihari településen, vízhiányra is számítani kell

Előfordulhat átmeneti nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány. Csőtörés történt Hajdúdorogon a Gyep utcán.

Haon.hu

Hajdúdorogon a Gyep utcán csőtörés miatt a vízszolgáltatásban előfordulhat átmeneti nyomáscsökkenés, esetleg vízhiány – számolt róla be közösségi oldalán Hajdúdorog város

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Mint írják, a helyreállítási munkálatokon dolgoznak a szakemberek.

