Csőtörés Debrecenben: lajtoskocsit is a helyszínre vezéreltek! – fotókkal!
Már a kora hajnali óráktól kezdve dolgoznak a szakemberek. Vízhiányt is okozott a csőtörés a Széchényi utca egyik szakaszán.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, csőtörés történt csütörtökre virradóan Debrecenben, a Széchényi utcán. A Debreceni Vízmű Zrt. közleményéből kiderült, a szakemberek már az éjszaka során hozzáláttak a hiba elhárításához, éjjel fél 2-kor már a hibás közüzemi ivóvíz gerincvezetéket behatárolták, annak javítását is megkezdték.
Mint kiderült, a meghibásodás a Széchenyi utcán húzódó „NA200 közüzemi ivóvízgerincvezetéken” történt, a munkálatokban a vízmű szakemberein túl a katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek.
Vízhiány Debrecenben: a déli órákban állhat helyre a rend a Széchényi utca egyik szakaszán
Ahogy arra közleményükben is kitértek, a munkálatok miatt vízhiány érinti a Széchényi utcát a Küküllő utca és a Kürtös utca közötti részen. E miatt lajtoskocsit küldtek, amely az óvódánál, a Széchényi 65 szám előtt, valamint a Széchényi 84-86 között biztosított ivóvizet.
Csőtörés Debrecenben: dolgoznak a vízmű munkatársaiFotók: Vida Márton Péter
Azt írták, az ivóvízszolgáltatás helyreállítása csütörtökön, a déli órákban várható.
