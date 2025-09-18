Csőtörés Debrecenben: lajtoskocsit is a helyszínre vezéreltek! – fotókkal!

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, csőtörés történt csütörtökre virradóan Debrecenben, a Széchényi utcán. A Debreceni Vízmű Zrt. közleményéből kiderült, a szakemberek már az éjszaka során hozzáláttak a hiba elhárításához, éjjel fél 2-kor már a hibás közüzemi ivóvíz gerincvezetéket behatárolták, annak javítását is megkezdték.

Csőtörés Debrecenben: lajtoskocsit is a helyszínre vezéreltek

Forrás: Vida Márton Péter

Mint kiderült, a meghibásodás a Széchenyi utcán húzódó „NA200 közüzemi ivóvízgerincvezetéken” történt, a munkálatokban a vízmű szakemberein túl a katasztrófavédelem munkatársai is részt vettek.

Vízhiány Debrecenben: a déli órákban állhat helyre a rend a Széchényi utca egyik szakaszán

Ahogy arra közleményükben is kitértek, a munkálatok miatt vízhiány érinti a Széchényi utcát a Küküllő utca és a Kürtös utca közötti részen. E miatt lajtoskocsit küldtek, amely az óvódánál, a Széchényi 65 szám előtt, valamint a Széchényi 84-86 között biztosított ivóvizet.