37 perce
Csőtörés Debrecenben: forgalmas utcában történt meg a baj, buszok menetrendje is módosult!
A hiba elhárítását már megkezdték a szakemberek. A csőtörés miatt két busz is terelőútvonalon közlekedett.
Csőtörés miatt teljes szélességben lezárták a Széchenyi utcát csütörtök hajnalban Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet közleményében a DKV Zrt.
Mint írták, a helyreállítási munkák ideje alatt a 41 és a 41Y-os autóbuszok mindkét végállomás irányában az István út – Kishegyesi út – Segner tér -Nyugati utca – Széchenyi utca terelőútvonalon közlekednek.
A járatok a Kadosa utca, Földi János utca és a Kürtös utca megállóhelyeket nem érintik.
Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak.
Frissítés:
05:07 A Széchenyi utcán feloldották az útzárat. A 41 és a 41Y-os autóbuszok mindkét végállomás irányában újra az eredeti útvonalon közlekednek.
