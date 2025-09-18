Csőtörés miatt teljes szélességben lezárták a Széchenyi utcát csütörtök hajnalban Debrecenben – hívta fel rá a figyelmet közleményében a DKV Zrt.

Csőtörés Debrecenben: forgalmas utcában történt meg a baj, buszok menetrendje is módosult!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a helyreállítási munkák ideje alatt a 41 és a 41Y-os autóbuszok mindkét végállomás irányában az István út – Kishegyesi út – Segner tér -Nyugati utca – Széchenyi utca terelőútvonalon közlekednek.

A járatok a Kadosa utca, Földi János utca és a Kürtös utca megállóhelyeket nem érintik.

Az autóbuszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken megállnak.

Frissítés:

05:07 A Széchenyi utcán feloldották az útzárat. A 41 és a 41Y-os autóbuszok mindkét végállomás irányában újra az eredeti útvonalon közlekednek.

